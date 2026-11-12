Infraestructura hídrica y el fenómeno de El Niño: Provincia presentó nuevas retroexcavadoras

El ministro Lisandro Enrico y el secretario Nicolás Mijich encabezan la actividad en el Parque Museo de la Constitución. Se completó la compra de ocho maquinarias viales pesadas con una inversión superior a los $2.000 millones, incrementando en un 70% la flota operativa de Recursos Hídricos.

El Gobierno de Santa Fe presentará este jueves las dos últimas retroexcavadoras que sumó a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos. La incorporación forma parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura hídrica y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias y trabajos preventivos, en un contexto marcado por el pronóstico del fenómeno El Niño.

La actividad tendrá lugar a las 9 en el Parque Museo de la Constitución, y estará encabezada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich. Las máquinas, marca Lonking, tienen brazos de 14 y 18 metros y están preparadas para intervenir en canales troncales y canalizaciones secundarias de gran envergadura, incluso en zonas rurales de difícil acceso.

“Gracias a la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de invertir a tiempo en nueva maquinaria, hoy presentamos las últimas dos máquinas que sumamos a la flota del ministerio. Pasaron 21 años desde la última vez que el Estado había realizado una compra”, señaló Enrico.

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Incorporación de ocho máquinas

Con estos equipos, la Provincia completa la incorporación de ocho máquinas, tras sumar en julio cuatro retroexcavadoras de brazo estándar, un tractor topador y un camión para el traslado de los equipos. La inversión supera los 2.000 millones de pesos y renovó una flota con más de dos décadas de funcionamiento. Según el Gobierno provincial, la incorporación incrementa un 70 % la flota de Recursos Hídricos.

Mijich destacó que la Provincia ya limpió más de 600 kilómetros de canales y asistió a más de 80 localidades con maquinaria propia. Santa Fe cuenta con una red de unos 10.000 kilómetros de canales. El objetivo fijado por el gobernador es alcanzar los 7.000 kilómetros intervenidos para 2027, lo que fortalecerá la capacidad hidráulica del 70 % del territorio provincial.

La presentación permitirá mostrar los nuevos equipos y su aporte a las tareas que la Provincia realiza junto con municipios y comunas para mantener el sistema de drenaje.