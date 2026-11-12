CRAI Blanco festejó en Sauce Viejo en un adelanto de la zona ascenso

Por la fecha 14 del segundo nivel del Oficial de damas, CRAI Blanco doblegó a Santa Fe Rugby. El grueso de la programación continuará el fin de semana

Se puso en marcha la fecha 14 de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En Sauce Viejo, CRAI Blanco se impuso a Santa Fe Rugby Blanco por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Maximiliano Miranda y Fabricio Aragón. El grueso de la programación se disputará el próximo fin de semana, mientras que en el sector principal se concretará el capítulo trece, en el que el puntero Banco Provincial visitará a Universitario en la Granja la Esmeralda.

Por la Zona Ascenso del certamen doméstico de hockey, en Sauce Viejo, CRAI Blanco derrotó a Santa Fe Rugby Club por 3 a 1 con goles de Martina Nessier, Catalina Guini y Milagros Cimadevilla, mientras que para las Tricolores descontó Josefina Poletti.

En la divisional reserva, la victoria correspondió a las Gitanas por 3 a 0 con goles de Clementina Griot, Paz Lauría y Gerladine Chiavassa. En Sub 19, CRAI Blanco derrotó a las Tricolores por 4 a 2, con goles para la visita de Brisa Rebiglione, Julia Finos, Martina Nessier y Emilia Martegani, mientras que para las anfitriones los hicieron Donatella Vento y Alfonsina Stieffel.

También se disputó de la fecha 13, un cotejo pendiente entre Unión de Santa Fe con Náutico El Quillá Blanco. En el sintético de la ASH, el triunfo del conjunto rojiblanco fue por 3 a 2 sobre las Tiburonas. Para las Tatengues anotaron Luna Marquez, Celina Ibañez y Bianca Pérez, mientras que para el elenco lagunero descontaron Sofía Campos y Catalina Pelleritti.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors 37, Argentino de San Carlos 34; CRAI Blanco 25, Colón de Santa Fe y CRAR de Rafaela 22; Santa Fe RC B y Atlético Franck 20, Unión 10, Santa Fe RC C 4, El Quillá Blanco 0. El próximo sábado 14 se completará la programación con los siguientes cotejos: El Quillá Blanco con CRAR en las ASH (17), Argentino de San Carlos con Santa Fe Rugby en el departamento Las Colonias (17), Alma Juniors de Esperanza con Colón de Santa Fe en el polideportivo de la ruta 70 (16), y Unión de Santa Fe con Atlético Franck en la cancha 2 de la ASH (17).

En cuanto a la Zona Campeonato, por la fecha 13, jugarán desde las 17: El Quillá Amarillo con Colón SJ en el Sergio Antoniazzi, Universitario con Banco, CRAI con El Quillá en la autopista y Santa Fe Rugby con La Salle Jobson en Sauce Viejo. Las posiciones se encuentran así: Banco Provincial 30, El Quillá 29, CRAI 27, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13, Universitario 12, El Quillá Amarillo 11, Colón de San Justo 3.

Síntesis

Santa Fe RC Blanco 1- CRAI Blanco 3

Santa Fe RC Blanco: Noelia Bigliani, Catalina Muzio, Bianca Grecco, Ángeles Milesi, Guillermina Salord, Catalina Ciaccio, Josefina Giorgi, Donatella Vento, Amparo Pizzi, Martina Cuhela, Avril Carrera, Oriana Quardo, Agustina Pereyra, Josefina Poletti, Lara Bolzicco, Eugenia Verde, Magdalena Martín, Micaela Porchietto, Josefina Lound y Tainka Lajkoff. Entrenador: Gustavo Moreno.

CRAI Blanco: Yamila Esquerdo, Florencia Mascheroni, María José De Iriondo, Martina Nessier, Guadalupe Chemes, Caterina Cozzi, Macarena Baialardo, Selene Saidler, Sofía Fernández, Milagros Cimadevilla, Eugenia Veglia, Emilia Martegani, Amparo Sciaqua, Dolores Medina, Paulina Gramaglia, Catalina Guini, Pilar Arrillaga y Julieta Yódice. Entrenador: Gastón Torres.

Goles: 8´ Martina Nessier (C), 9´ Josefina Poletti (S), 29´ Catalina Guini (C) y 52´ Milagros Cimadevilla (C).

Tarjeta verde: Guillermina Salord (S).

Tarjeta amarilla: Salord (S), Catalina Guini (C).

Árbitros: Maximiliano Miranda y Fabricio Aragón (ASH).

Cancha: Santa Fe Rugby (Sauce Viejo).