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Preocupación en Uruguay: Josema Giménez se lesionó y podría perderse el Mundial

A un mes del inicio de la Copa del Mundo, el zaguero central Jose María Giménez sufrió un esguince de alto grado en el tobillo derecho y crecen las dudas en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

11 de mayo 2026 · 21:25hs
Jose María Giménez sufrió una lesión en el tobillo que lo tiene en duda para jugar el Mundial.

Jose María Giménez sufrió una lesión en el tobillo que lo tiene en duda para jugar el Mundial.

José María Giménez encendió todas las alarmas en la Selección de Uruguay al salir durante lo que sería derrota de Atlético de Madrid a manos de Celta, confirmándose el diagnóstico y gravedad de la lesión en su tobillo derecho a un mes del inicio del Mundial 2026.

José María Giménez encendió las alarmas en Uruguay

La propia entidad madrileña dio a conocer que el defensor central uruguayo sufrió "un esguince de alto grado en el tobillo derecho", un cuadro que le sacará de los últimos encuentros en la temporada del Colchonero, lo cual podría significar el final a su ciclo de 13 años en la institución ya que su contrato llega a su fin al concluir la campaña.

La línea de tiempo para su recuperación pero el mismo estaría entre dos semanes y un mes, llegando con lo justo para el arranque de la Copa del Mundo. "Por suerte dentro de lo que pensábamos sólo es un esguince de tobillo, Es muy fuerte, ha pasado por mil batallas y llegará al Mundial como se merece. Ojalá llegue con fuerza para competir de la mejor manera en el Mundial, que es lo más cercano que tiene", planteó Diego Simeone tratando de poner paños fríos a la situación en medio de la incertidumbre.

Esta lesión de Giménez representa un nuevo dolor de cabeza para Marcelo Bielsa y todo Uruguay en la antesala de la Copa del Mundo, queperdió a Joaquín Piquerez con una rotura de ligamentos en su tobillo derecho. También hay grandes dudas sobre la disponibilidad de Giorgian De Arrascaeta, por la fractura en su clavícula durante la visita de Flamengo a Estudiantes en La Plata, y preocupación por Federico Valverde, que sufrió un traumatismo craneoencefálico durante su escandalosa pelea con Aurelien Tchoauméni y tendrá dos semanas de reposo.

José María Giménez Mundial Uruguay
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