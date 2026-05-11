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Poco movimiento, bolsillo flaco y aumento del Seom: los factores que golpearon de lleno al comercio santafesino

Según el último informe del Centro Comercial de Santa Fe, más de la mitad de los locales minoristas no logró acompañar el ritmo de los precios en abril. La pérdida del poder adquisitivo y los cambios en el estacionamiento medido aparecen como las principales causas de la retracción.

11 de mayo 2026 · 20:55hs
Poco movimiento

UNO Santa Fe

Poco movimiento, bolsillo flaco y aumento del Seom: los factores que golpearon de lleno al comercio santafesino.

La actividad del comercio santafesino cerró un mes de abril de 2026 con números preocupantes. El reciente relevamiento del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) del Centro Comercial de Santa Fe, confirmó que la mayoría de los negocios de la capital provincial están operando en terreno negativo si se descuenta el efecto inflacionario.

Pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba interanual del 32,6%, el 53,2% de los comerciantes informó que su facturación creció por debajo de ese porcentaje. En términos económicos, esto representa una caída real del consumo, ya que el dinero ingresado no alcanza para cubrir la reposición de mercadería ni el aumento de los costos fijos.

LEER MÁS: El oscuro panorama para el comercio santafesino: caen las ventas, suben los costos y crecen los locales vacíos

Radiografía de la facturación en abril

El informe detalla un escenario fragmentado para el sector minorista:

En caída real (53,2%): Comercios que aumentaron su facturación nominal pero quedaron por debajo del 32,6% de inflación.

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En crecimiento real (27,7%): locales que lograron superar el índice inflacionario y mejorar su rendimiento.

En caída nominal (17%): negocios que vendieron menos pesos que el año pasado, enfrentando una situación crítica.

Estables (2,1%): aquellos que empataron sus niveles de venta respecto a abril de 2025.

¿Por qué se vende menos?

Los comerciantes santafesinos coincidieron en señalar tres factores determinantes que enfriaron la actividad durante el último mes:

Poder adquisitivo: los consumidores exhiben una marcada cautela y un bajo gasto promedio. "La gente cuida el bolsillo", es la frase que más se repite en los mostradores.

Calendario y feriados: la cantidad de días no laborables durante abril afectó el flujo habitual de clientes en las zonas bancarias y administrativas.

Impacto del SEOM: una observación recurrente entre los encuestados fue el impacto negativo de los cambios en el Sistema de Estacionamiento Medido. Según los dueños de locales, las nuevas disposiciones dificultan la circulación y permanencia de potenciales compradores en las principales arterias comerciales.

“Hubo poca gente, poco movimiento”, resumió uno de los empresarios consultados para el informe, reflejando el clima de desaliento que atraviesa un sector que aún no encuentra el piso de la crisis para iniciar una recuperación sostenida.

El informe completo del Centro Comercial de Santa Fe

InformeAbr26

Comercio movimiento Seom Santa Fe abril
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