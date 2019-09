Murió la mujer baleada en la vereda de su casa en barrio San Agustín

Durante la tarde del lunes falleció en la unidad de terapia intensiva del hospital Cullen Clorinda Icnardo, de 67 años, que resultara baleada en la tarde del domingo en pasaje Sedlacek al 7400 del barrio San Agustín.

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe en la víspera, la víctima fue operada y su estado era de gravedad extrema.

• LEER MÁS: Sigue grave la mujer baleada en barrio San Agustín

Fallecida

La víctima fue socorrida y trasladada hasta el hospital Sayago en primera instancia, y posteriormente derivada al hospital Cullen, adonde fue recibida por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico, los que constataron que presentaba un impacto de bala en el abdomen. Los profesionales la compensaron, y posteriormente la derivaron al quirófano central adonde la operaron de urgencia, y quedó internada en la unidad de terapia intensiva, adonde finalmente falleció.

Embed

Patrullajes

El domingo, después de las 19, luego de un tiroteo que fue protagonizado por delincuentes integrantes de bandas antagónicas y en el que resultó herida la mujer de 67 años, los vecinos denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Al lugar llegaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, los que dialogaron con los vecinos de la populosa barriada, en particular los que habitan en pasaje Sedlacek al 7400, éstos confirmaron que hubo un tiroteo entre delincuentes, dos de ellos trepados en una motocicleta, y que la mujer salió en ese momento a la vereda de su vivienda particular, cuando resultó baleada. Los policías realizaron patrullajes intensivos en el sector con la finalidad de aprehender a los delincuentes que protagonizaron la balacera, aunque no hubo detenidos.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el suceso a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe, éstos hicieron lo propio con los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, los que ordenaron el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la necropsia, y ordenaron la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que fueron ejecutados por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).