Neutralizaron a un hombre que se autoinfligió heridas cortantes en un edificio de bulevar Gálvez al 1800

El episodio ocurrió después de las 16 y generó conmoción entre paseantes y automovilistas de la zona. Policías intervinieron para neutralizarlo.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de septiembre 2025 · 11:58hs
Este sábado, minutos después de las 16, uno de los operadores de la central de emergencias 911 recibió la denuncia sobre la presencia de un hombre ensangrentado en el hall de un edificio ubicado en bulevar Gálvez al 1800, en pleno barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.

En cuestión de minutos llegaron patrulleros del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 3° y de la Estación Policial Centro EPC. Los oficiales intentaron dialogar con el hombre, que se encontraba fuera de sí tras haberse golpeado contra los cristales y provocarse heridas cortantes.

Decidida intervención policial

La situación obligó al arribo de una ambulancia y de una negociadora del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Sin embargo, ante el riesgo de que sus heridas tuvieran consecuencias severas, los grupos tácticos decidieron intervenir.

Ingresaron al hall, lo neutralizaron y fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital Cullen, donde fue identificado como E. D. J., de 54 años.

Asistencia

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Omar De Pedro.

El funcionario ordenó un informe médico exhaustivo sobre el estado de salud del hombre y dispuso que reciba futura asistencia psicológica y psiquiátrica.

