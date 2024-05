Ola de robos en el barrio Nueva Detroit de Sauce Viejo: el "mercado negro" y la insólita respuesta policial

Preocupación

El viernes pasado, otro vecino del barrio que vive sobre calle Alisos y Rosas, escuchó ruidos extraños en su patio. Al salir, encontró a dos individuos intentando arrancar la bomba de su pileta. "Logré ahuyentarlos, pero me asusta pensar qué podría haber pasado si no los descubría a tiempo", comentó, visiblemente preocupado.

No es el único que experimentó situaciones similares. Varias casaquintas han sido despojadas de aberturas, apliques o lo que tengan a su alcance los malhechores, actuando bajo la cobertura de la oscuridad y aprovechando la relativa calma del vecindario.

El modus operandi de los ladrones parece bien planificado. Según relataron a UNO Santa Fe, los delincuentes suelen operar en la madrugada, cuando la mayoría de los residentes duerme. Equipados con herramientas, los robos se ejecutan con rapidez y eficiencia, dejando pocas pistas tras de sí.

Esta ola de robos no solo sembró el miedo, sino que también dejó al descubierto la existencia de un mercado negro donde estos equipos robados se comercializan sin ningún control.

Los elementos sustraídos son ofrecidos a precios significativamente bajos, lo que alimenta una demanda constante y permite a los delincuentes deshacerse rápidamente de la mercancía. "Es indignante pensar que hay gente que se beneficia de nuestra desgracia", añadió otros de los vecinos damnificados que vive en calle Curupíes ( a pocos metros de la ruta 11), refiriéndose a quienes compran estos artículos robados sin ningún escrúpulo.

A esta situación, agregó una respuesta insólita que recibió por parte de un policía de la Comisaría 19° donde realizó la denuncia: "El oficial me dijo que me fije en páginas de Facebook donde ofrecen cosas robadas y así, quizás, poder recuperar algo de lo sustraído. Yo no lo podía creer. Queda claro que saben cómo se manejan los delincuentes, quiénes son, pero no hacen nada. Es una vergüenza".

El barrio golpeado por la inseguridad:

Vulnerabilidad

La situación llevó a los residentes en el barrio Nueva Detroit a organizarse y tomar medidas adicionales para proteger sus hogares. Algunos instalaron cámaras de seguridad y sistemas de alarma. A pesar de estos esfuerzos, la sensación de vulnerabilidad persiste.

Mientras tanto, en la zona, la comunidad se mantiene alerta y unida frente a esta amenaza. La esperanza de los residentes es que, con el esfuerzo conjunto de todos, puedan recuperar la paz y seguridad que caracterizaban a este rincón de Sauce Viejo. Pero hasta que se logre desmantelar el mercado negro y se frene la ola de robos, la incertidumbre sigue siendo una sombra que se cierne sobre las casas y sus piletas.

