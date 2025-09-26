Uno Santa Fe | Policiales | persecución

Una persecución finalizó con la aprehensión de dos hombres con drogas en su poder

La Policía secuestró dos kilos de marihuana y el vehículo en el que se trasladaban. Se les secuestró dos kilos de flores de marihuana

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de septiembre 2025 · 10:59hs
Los detenidos y la droga secuestrada

gentileza

Este jueves por la tarde, en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Pasaje Galisteo de la ciudad de Santa Fe, efectivos policiales protagonizaron una persecución que terminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestró de marihuana.

Los agentes que realizaban patrullajes preventivos observaron un automóvil Chevrolet Prisma gris que circulaba a alta velocidad. Al intentar detenerlo con balizas y sirenas, sus ocupantes hicieron caso omiso y continuaron la marcha hasta frenar frente a una vivienda, donde descendieron e ingresaron corriendo. Uno de ellos llevaba consigo un objeto que llamó la atención de los uniformados.

Con la colaboración de otras unidades, y mediante acta de requisa voluntaria firmada por una mujer en el lugar, los policías ingresaron al domicilio y en un pasillo secuestraron frascos con vegetales de olor penetrante. Finalmente, ambos hombres fueron reducidos y detenidos.

Secuestro de marihuana

En presencia de testigos, técnicos de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un narcotest sobre la sustancia vegetal, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa (marihuana). El peso total fue de dos kilos de flores.

Los aprehendidos fueron identificados como R. Sl. B. (45) y R. D. A. (44). Además de la droga, quedó secuestrado el vehículo en el que se movilizaban.

Causa por microtráfico

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por orden del fiscal de turno, ambos hombres continuarán privados de su libertad e imputados como presuntos autores de infringir la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

