Perdió el control del auto, chocó contra un árbol y volcó: salió ileso

Un conductor de 33 años perdió el control de su auto en calle Juan del Campillo al 2900. Pese a la violencia del impacto, solo sufrió una excoriación en un codo y se negó a ser trasladado al hospital

Este jueves, cuando promediaba la tarde, vecinos que viven en calle Juan del Campillo al 2900 escucharon un gran estruendo proveniente de la calle . Cuando salieron de sus viviendas se encontraron con un auto volcado y con las ruedas hacia arriba .

Minutos después observaron cómo el conductor del vehículo logró salir por sus propios medios del habitáculo , mientras uno de los vecinos le acercó una silla para que pudiera sentarse.

El hombre contó que circulaba por avenida Facundo Zuviría, giró hacia el oeste por calle Juan del Campillo y, repentinamente, se le trabó el volante, por lo que perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y terminó volcando.

Los vecinos denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Poco después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico al lugar.

Excoriación

Los policías dialogaron con el conductor del automóvil Citröen C4 gris, quien reiteró ante los uniformados lo que había manifestado previamente a los vecinos que lo asistieron en primera instancia.

“Yo transitaba por avenida Facundo Zuviría, giré por calle Juan del Campillo hacia el oeste, a mitad de cuadra se me trabó el volante, choqué contra un árbol y volqué”, relató.

Posteriormente llegó un médico del SIES 107, quien constató que el conductor del vehículo, identificado como N. A. C., de 33 años, solo presentaba una excoriación en el codo izquierdo. El hombre se negó a ser trasladado a un hospital público.

Minutos después arribó el propietario del automóvil, quien manifestó que se haría cargo de comunicarse con la compañía de seguros y de remover el vehículo siniestrado.

Trabajo policial

Los efectivos policiales informaron sobre la pérdida de control del vehículo, el choque contra un árbol y el posterior vuelco, además del procedimiento realizado en el lugar, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Desde allí también notificaron al fiscal de Flagrancia en turno, quien tomó conocimiento tanto del procedimiento policial como de la intervención del médico del SIES 107.

