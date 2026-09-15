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Recreo: asaltaron a punta de machete al encargado de una estación de servicio y le robaron $25 millones

El encargado salió de la estación de servicio con una mochila que contenía el dinero en efectivo para realizar un depósito bancario. Dos delincuentes lo interceptaron y le arrebataron el dinero. Ambos escaparon y son intensamente buscados

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de septiembre 2026 · 11:26hs
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El hecho sucedió en una estación de servicio ubicada en Recreo

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El hecho sucedió en una estación de servicio ubicada en Recreo

Este lunes, algunos minutos después de las 13.30, en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 11 y calle Chubut, en la ciudad de Recreo, un hombre de 46 años que se desempeña como encargado del establecimiento fue asaltado por dos delincuentes cuando se disponía a salir para realizar un depósito bancario.

La víctima llevaba consigo una mochila con 25 millones de pesos en efectivo cuando fue interceptada por los asaltantes. Uno de ellos lo amenazó con un machete y, tras un forcejeo, le arrebató la mochila. Luego, ambos delincuentes escaparon del lugar.

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Tras el asalto, el encargado denunció lo ocurrido a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico de Recreo, quienes iniciaron las primeras actuaciones.

Los policías buscaron posibles testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado tanto el momento del asalto como la llegada y posterior fuga de los delincuentes.

Uno de los aspectos que llamó especialmente la atención de los investigadores fue el conocimiento que tenían los asaltantes sobre el movimiento de dinero de la estación de servicio y, particularmente, sobre el momento en que el encargado debía trasladarse para realizar el depósito bancario.

Por ese motivo, la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó, entre otras medidas, el secuestro de los teléfonos celulares del encargado y de los empleados de la estación de servicio, con el objetivo de determinar si existió algún tipo de filtración de información.

El relato de la víctima

El encargado relató a los policías que salió de la estación de servicio y fue interceptado por uno de los delincuentes. Tras un forcejeo, el hombre lo amenazó con un machete y le sustrajo una mochila de jean color marrón que llevaba consigo.

En el interior de la mochila había 25 millones de pesos en efectivo y una hoja con anotaciones correspondientes a cuentas bancarias.

Una vez consumado el robo, los dos agresores se dieron a la fuga y, pese al operativo desplegado en la zona, no pudieron ser encontrados.

El primer tramo de la investigación

Los agentes de Orden Público y Cuerpos que llegaron hasta la estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 11 y calle Chubut dialogaron con el encargado y recopilaron detalles sobre el asalto.

Luego, los policías buscaron posibles testigos entre los empleados del establecimiento y verificaron la existencia de cámaras de seguridad de la propia estación y de la zona, cuyas imágenes podrían resultar claves para reconstruir la secuencia del robo e identificar a los responsables.

Además, los investigadores consideraron llamativo que los delincuentes conocieran el movimiento de dinero de la estación de servicio y el momento exacto en que el encargado saldría para realizar el depósito bancario.

La investigación quedó en manos de la PDI

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó el secuestro de los teléfonos celulares del encargado y de los demás empleados de la estación de servicio, además de la identificación de las personas que pudieran aportar información como testigos.

También dispuso el relevamiento y secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el asalto o la fuga de los delincuentes, junto con la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Finalmente, el fiscal ordenó elevar las actuaciones a la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar la pesquisa y determinar quiénes fueron los autores del robo y si contaron con información interna para concretar el golpe. La causa fue provisoriamente caratulada como robo calificado.

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