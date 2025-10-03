Incautaron un arma en la Escuela Técnica doctor Manuel Pizarro, ubicada en barrio Candioti, luego de que las autoridades denunciaran la presencia de un alumno con un objeto similar a una pistola calibre 9 milímetros.
Preocupación en la Escuela Pizarro por un arma encontrada en manos de un alumno
Se trataba de una pistola de aire comprimido capaz de disparar balines de plomo, considerada potencialmente letal
Por Juan Trento
El procedimiento se realizó este jueves por la tarde, alrededor de las 18.15, cuando efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU) llegaron al establecimiento de calle Marcial Candioti, entre Córdoba e Iturraspe, tras recibir la alerta.
En el lugar, los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego que, a simple vista, parecía una pistola 9 mm, pero que en realidad funciona con un sistema de aire comprimido y dispara balines de plomo, lo que la convierte en un elemento potencialmente letal.
Entrega voluntaria
Según confirmaron fuentes policiales, la intervención incluyó a integrantes del gabinete estudiantil. El propio alumno entregó voluntariamente el arma, envuelta en una prenda de vestir, y explicó que se trataba de un aire comprimido sin cargador. Su identidad se mantuvo bajo reserva.
Intervención judicial
La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y, posteriormente, a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso el secuestro del arma y la preservación de la identidad del estudiante.
Resta definir si el alumno es mayor de edad, menor adulto o menor inimputable, para establecer si la causa continuará en la fiscalía de Flagrancia o será derivada a la fiscalía de Menores.
