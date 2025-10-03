Preocupación en la Escuela Pizarro por un arma encontrada en manos de un alumno

Incautaron un arma en la Escuela Técnica doctor Manuel Pizarro , ubicada en barrio Candioti, luego de que las autoridades denunciaran la presencia de un alumno con un objeto similar a una pistola calibre 9 milímetros.

El procedimiento se realizó este jueves por la tarde, alrededor de las 18.15 , cuando efectivos de la Brigada de Orden Urbano (BOU) llegaron al establecimiento de calle Marcial Candioti, entre Córdoba e Iturraspe, tras recibir la alerta.

En el lugar, los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego que, a simple vista, parecía una pistola 9 mm, pero que en realidad funciona con un sistema de aire comprimido y dispara balines de plomo, lo que la convierte en un elemento potencialmente letal.

Entrega voluntaria

Según confirmaron fuentes policiales, la intervención incluyó a integrantes del gabinete estudiantil. El propio alumno entregó voluntariamente el arma, envuelta en una prenda de vestir, y explicó que se trataba de un aire comprimido sin cargador. Su identidad se mantuvo bajo reserva.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y, posteriormente, a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso el secuestro del arma y la preservación de la identidad del estudiante.

Resta definir si el alumno es mayor de edad, menor adulto o menor inimputable, para establecer si la causa continuará en la fiscalía de Flagrancia o será derivada a la fiscalía de Menores.

