Nuevo robo en un jardín de infantes de barrio Las Flores II: se llevaron las conexiones de cinco aires acondicionados

El Jardín de Infantes Nº 75 Acción Cooperativa Rosario Vera Peñaloza, volvió a ser blanco de delincuentes. Robaron cables y caños de los cinco equipos de climatización y provocaron daños. También faltan los picaportes de las puertas de acceso

Este fin de semana, el Jardín de Infantes Nº 75 Acción Cooperativa Rosario Vera Peñaloza , ubicado en la esquina de Europa y Regimiento 12 de Infantería , en barrio Las Flores II de la ciudad de Santa Fe , volvió a ser blanco de la delincuencia. El hecho se suma a una seguidilla de robos que afecta las instalaciones del establecimiento y complica su funcionamiento cotidiano.

En esta oportunidad, los delincuentes robaron cables, caños y conexiones de los cinco equipos de aire acondicionado instalados en el techo del edificio. Además, provocaron daños en una de las unidades exteriores de los equipos tipo split.

Sin picaportes en las puertas

La seguidilla de hechos delictivos no se limita a los equipos de climatización. Las puertas de acceso al jardín de infantes ya no tienen picaportes, debido a que fueron sustraídos en reiteradas oportunidades.

Ante la repetición de los robos, las autoridades del establecimiento decidieron dejar de reponerlos. Por ese motivo, el personal debe abrir las puertas utilizando únicamente las llaves.

Casi 300 chicos asisten al establecimiento

El Jardín de Infantes N.º 75 cuenta con una matrícula de casi 300 alumnos y 14 docentes, distribuidos entre esa sede y la escuela San Martín, ubicada en las inmediaciones.

La comunidad educativa recibe, en su gran mayoría, a niños y niñas de los barrios Las Flores, Los Troncos, Acería y Scarafía, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Buscan testigos e imágenes de cámaras de seguridad

Tras conocerse el robo y los daños registrados durante el fin de semana, se informó lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó buscar testigos entre los vecinos de la zona que puedan aportar información para esclarecer lo ocurrido. También dispuso el relevamiento y secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Las medidas buscan reunir elementos que permitan identificar a los responsables del robo y los daños ocasionados en el establecimiento educativo.