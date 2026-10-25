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Fraude tributario con granos: 80 allanamientos en el sur de Santa Fe y otras provincias dejaron 23 aprehendidos

Los procedimientos se realizaron este sábado de manera simultánea e incluyeron allanamientos en Rosario y el departamento General López, ambos en la provincia de Santa Fe, además de otros puntos del país. La investigación apunta a una presunta maniobra de simulación de compraventas de granos para obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de octubre 2026 · 11:35hs
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Allanamientos federales: 23 personas fueron detenidas y se secuestraron vehículos

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Fraude tributario con granos: 80 allanamientos en el sur de Santa Fe y otras provincias dejaron 23 aprehendidos

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Este sábado, investigadores del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron más de 80 allanamientos en cinco provincias, entre ellas Santa Fe, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de los procedimientos, cumplieron órdenes judiciales de detención contra 23 personas y desarticularon una presunta maniobra de fraude tributario y uso indebido de beneficios fiscales que habría ocasionado al Estado nacional un perjuicio estimado en 10 millones de dólares.

Investigación

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares de compraventa de granos.

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La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría N.º 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco. También interviene la fiscal Gabriela Ruiz Morales, titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, junto al secretario Diego Crespi.

La maniobra

Por orden judicial, investigadores del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, realizaron tareas de campo, aplicaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y analizaron la información disponible. Estas medidas permitieron identificar a personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas con la operatoria.

La investigación determinó que la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener, de esa manera, reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los allanamientos

Con los elementos reunidos durante la investigación, el juez Meirovich ordenó 85 allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Las medidas tuvieron como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa y concretar las detenciones ordenadas por la Justicia.

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Aprehendidos y secuestros

Como resultado de los procedimientos, 23 personas mayores de edad y de nacionalidad argentina quedaron aprehendidas. Además, los investigadores secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 computadoras portátiles, tres minicomputadoras portátiles, 13 computadoras, tres tabletas, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes de computadora y documentación de interés para la causa.

Durante los allanamientos también incautaron $15.433.100, US$78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo, además de un Documento Nacional de Identidad (DNI) y una licencia de conducir.

Atribución delictiva

El resultado de los procedimientos fue informado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, que comunicó las novedades al juez Gustavo Darío Meirovich. El magistrado dispuso que las 23 personas aprehendidas quedaran a su disposición.

La causa fue encuadrada provisoriamente como una presunta infracción al Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N.º 27.430, y otros delitos contemplados en el Código Penal de la Nación.

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