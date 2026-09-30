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¿Qué dice la denuncia contra el actor Maxi Ghione, detenido en Lehmann?

Un hombre que se identificó como taxiboy denunció que fue retenido durante varias horas en una vivienda de Lehmann y que habría sido amenazado con armas de fuego.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de septiembre 2026 · 10:24hs
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La casa del actor en la localidad de Lehmann

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La casa del actor en la localidad de Lehmann

Este martes, en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Sunchales allanaron una vivienda y aprehendieron a Maxi Ghione, de 53 años, investigado como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

En el inmueble, los investigadores secuestraron varias armas de fuego de distintos calibres, municiones, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela, y el allanamiento fue ordenado por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Carlos Bottero.

La denuncia del taxiboy

La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada por un hombre que se identificó como taxiboy. Según el relato de la víctima, el 20 de septiembre pasado concurrió a una vivienda de Lehmann, donde había acordado un encuentro con el hombre investigado.

Una vez dentro del inmueble, el hombre habría cerrado la puerta con llave y le habría impedido salir durante varias horas.

Las amenazas y las armas

La víctima denunció, además, que durante ese lapso el investigado habría exhibido armas de fuego y que posteriormente la habría amenazado en distintas comunicaciones mantenidas entre ambos.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el hombre también manifestó que no habría recibido el pago acordado por sus servicios y que, luego de lo ocurrido, sentía miedo, motivo por el cual decidió realizar la denuncia.

La investigación de la PDI

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Policía de Investigaciones, los pesquisas lograron establecer el domicilio donde residía el hombre investigado y solicitaron la correspondiente orden judicial de allanamiento.

El procedimiento se concretó este martes en una vivienda de Lehmann, donde además de la aprehensión de Ghione se produjo el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

A disposición de la Justicia

Los investigadores informaron la novedad sobre la realización del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que hizo lo propio con el fiscal Juan Manuel Puig, del MPA.

El representante del Ministerio Público de la Acusación ordenó que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado y revisado físicamente en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V Castellanos de la Policía de Santa Fe, quedando a disposición de la Justicia.

La calificación provisoria de los hechos es por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia ilegítima de armas de fuego.

Quién es Maxi Ghione

Maxi Ghione, de 53 años, es un reconocido actor argentino que participó en producciones televisivas como Montecristo, Los Roldán y Casi Ángeles, entre otras.

La denuncia fue realizada el 20 de septiembre en el Centro Territorial de Denuncias por un hombre identificado como E. E. T., quien se definió como taxiboy y aseguró haber sido contratado por Ghione.

A partir de esa presentación, la denuncia llegó al fiscal del Ministerio Público de la Acusación Juan Manuel Puig, quien ordenó el inicio de la investigación a los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según consta en la denuncia, el hombre relató que el actor no habría cumplido con el compromiso de pago por sus servicios, que posteriormente habría quedado privado de su libertad durante varias horas y que también habría sido víctima de amenazas.

La investigación derivó finalmente en el allanamiento de la vivienda de Ghione en Lehmann, su aprehensión y el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

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