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Santo Tomé: aprehendieron a dos jóvenes que entraron a robar a una estación de bombeo municipal

Un vecino alertó al 911 antes de la medianoche y policías del Comando Radioeléctrico encontraron a los sospechosos dentro de la estación ubicada en Azcuénaga y Avellaneda. Ambos quedaron detenidos y la causa fue caratulada provisoriamente como violación de domicilio.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de septiembre 2026 · 20:23hs
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Santo Tomé. Dos individuos fueron aprehendidos tras ingresar a una estación de bombeo municipal.

Santo Tomé. Dos individuos fueron aprehendidos tras ingresar a una estación de bombeo municipal.

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la noche del lunes luego de ser encontrados dentro de una estación de bombeo perteneciente a la Municipalidad de Santo Tomé, a la que habrían ingresado con fines de robo.

El procedimiento ocurrió pasadas las 23.30, en la zona de Azcuénaga y Avellaneda, luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos y diera aviso a los operadores de la central de emergencias 911.

Los encontraron dentro de la estación de bombeo

Tras recibir el alerta, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé fueron enviados al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los policías encontraron a dos personas dentro del predio municipal y procedieron a aprehenderlas.

Los sospechosos fueron identificados como C. G., de 21 años, y Q. N. E., de 25 años.

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Las estaciones de bombeo cumplen una función fundamental para la ciudad, especialmente durante períodos de lluvias intensas y crecidas, ya que permiten colaborar con el drenaje y el manejo del agua.

Intervención de la Fiscalía

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso que ambos jóvenes continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión en Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación provisoria de la causa quedó establecida como violación de domicilio, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del ingreso y los elementos que eventualmente intentaban sustraer.

Santo Tomé jóvenes bombeo estación
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