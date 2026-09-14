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San José del Rincón: tres robos en pocas horas terminaron con cuatro aprehendidos y un policía lesionado

Los hechos ocurrieron este lunes entre las 6.30 y las 9.30 en distintos barrios de la ciudad. Intervinieron agentes de la Comisaría 14ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de septiembre 2026 · 20:23hs
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Tres robos. Se registraron tres delitos contra la propiedad en distintos sectores de San José del Rincón en pocas horas.

Tres robos. Se registraron tres delitos contra la propiedad en distintos sectores de San José del Rincón en pocas horas.

Este lunes por la mañana, entre las 6.30 y las 9.30, se registraron tres delitos contra la propiedad en distintos sectores de San José del Rincón. Los episodios derivaron en la intervención de agentes de la Comisaría 14ª de Rincón y del Comando Radioeléctrico de la Costa, luego de distintos llamados de vecinos al 911.

El saldo provisorio de los procedimientos fue de cuatro personas aprehendidas, entre ellas un menor de edad, además de un policía lesionado y un patrullero con daños.

La investigación llevó hacia el terraplén

El primer episodio denunciado fue una tentativa de robo en un comercio. Posteriormente se registró otro hecho contra una vivienda y, minutos más tarde, una mujer denunció haber sido víctima de un robo bajo amenaza con un arma de fuego.

Según la denuncia, durante ese último episodio le sustrajeron una importante suma de dinero.

A partir de los testimonios reunidos y del análisis de registros de cámaras de videovigilancia, los policías orientaron la búsqueda hacia un sector cercano al terraplén de San José del Rincón, donde habrían ingresado las personas vinculadas con los hechos investigados.

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Un policía fue golpeado durante el procedimiento

Cuando los agentes llegaron al lugar, se produjo una situación de resistencia al procedimiento.

En esas circunstancias, uno de los involucrados habría golpeado en la cabeza a un policía y luego intentado intimidarlo con un elemento contundente. Finalmente fue reducido y aprehendido.

Mientras se desarrollaba la intervención, otra persona también habría intentado agredir a los agentes con un elemento contundente, por lo que fue reducida y trasladada.

Posteriormente, los policías localizaron a una tercera persona cuya vestimenta presentaba características coincidentes con las observadas en las imágenes vinculadas con los hechos investigados.

Una cuarta persona, menor de edad, también fue trasladada y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Repliegue policial ante la hostilidad

Ante la actitud hostil de varias personas que se encontraban en las inmediaciones, los agentes realizaron posteriormente un repliegue táctico con el objetivo de preservar la integridad tanto de los aprehendidos como del personal policial.

Durante el procedimiento fueron secuestrados distintos elementos que serían de interés para la investigación y que presuntamente habrían sido utilizados durante la resistencia al accionar policial.

También quedó bajo resguardo preventivo una herramienta motorizada, cuya procedencia deberá ser determinada.

Daños en un patrullero

La intervención policial tuvo además otro episodio durante el traslado de uno de los aprehendidos hacia una dependencia.

Según las actuaciones, el involucrado habría provocado daños intencionales en la carrocería del patrullero utilizando las esposas que llevaba colocadas.

Por este hecho se iniciaron actuaciones complementarias por daño calificado, con el Estado provincial como damnificado.

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Qué dispuso el fiscal

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que los aprehendidos mayores de edad continuaran privados de su libertad, fueran examinados por Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó la asistencia médica del policía lesionado, la identificación de testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

También se dispusieron requisas y otras diligencias destinadas a intentar recuperar los elementos sustraídos.

En cuanto al menor de edad, tomó intervención la fiscalía de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente (UERPA).

La atribución delictiva quedó establecida de manera provisoria bajo las figuras de robo calificado por el uso de arma de fuego, robo, tentativa de robo, resistencia y atentado a la autoridad, lesiones dolosas y daño calificado, según corresponda a cada uno de los involucrados.

La investigación continúa para determinar la participación y responsabilidad de cada una de las personas aprehendidas en los distintos episodios.

San José del Rincón robos Policía investigación
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