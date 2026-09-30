Luis Abdeneve palpita el Boca-Unión y destaca la confianza en Madelón para dar el golpe

El exjugador de Unión y Boca analizó el presente de ambos equipos y recordó su debut en el clásico santafesino.

Luis Abdeneve, histórico gambeteador que defendió las camisetas de Unión y Boca, habló en UNO 106.3 del duelo que protagonizarán ambos equipos y repasó distintos momentos de su carrera. El exfutbolista recordó su debut en el clásico santafesino, su paso por el Xeneize y destacó la posibilidad que tiene el equipo de Leonardo Madelón de recuperarse ante un rival que llega en un buen momento.

Abdeneve recordó su debut en el clásico santafesino

Abdeneve tuvo un comienzo inolvidable con la camiseta de Unión. El 17 de agosto de 1980, mientras cumplía con el servicio militar, recibió una noticia inesperada: debía concentrar con el plantel profesional para enfrentar a Colón.

"Yo llego para jugar a tercera ese partido, y me dice el entrenador de tercera, que era Julio San Lorenzo: 'No se cambie, Luis, porque va a ir al banco de primera'. Imaginate, no lo podía creer", recordó.

Finalmente, ingresó durante el segundo tiempo en lugar de Ribecca y disputó media hora de aquel encuentro que terminó con triunfo rojiblanco por 3-0. "Debutar en un clásico fue increíble. Para mí fue inolvidable", remarcó.

El exjugador también se refirió a la importancia que tenía el clásico para los futbolistas de aquella época y explicó que, pese al paso de los años, continúa teniendo un significado especial. "Para nosotros, los jugadores de fútbol, jugar en contra de Colón es el sueño que tenés siempre", sostuvo.

Además, Abdeneve recordó el período en el que Colón descendió y durante varios años no pudieron disputarse los clásicos. En ese contexto, también mencionó que en 1989 le tocó vivir el descenso con Unión en la cancha de Boca, antes de continuar su carrera en Gimnasia de La Plata.

La mirada de Abdeneve sobre Unión y el desafío ante Boca

A la hora de analizar el partido que Unión afrontará ante Boca, Abdeneve reconoció que el escenario será complicado debido al presente del conjunto xeneize. Sin embargo, destacó que el equipo de Madelón tiene argumentos para intentar conseguir un buen resultado.

"Yo creo que llega Unión en un momento difícil, lo agarra a Boca en un buen momento, pero siempre confiando en los chicos de Unión", manifestó.

El exmediocampista también valoró el trabajo que viene realizando el entrenador de Boca, a quien le atribuyó la capacidad para conformar un plantel competitivo. "Después de tantas vueltas Boca encontró a la persona ideal en la parte técnica. Yo creo que el Vasco Arruabarrena es un tipo que sabe consolidar los grupos", afirmó.

De todos modos, Abdeneve dejó abierta la posibilidad de que Unión pueda dar la sorpresa en el encuentro. "Madelón siempre tiene un as en la manga y siempre arma algo raro que siempre Unión sale adelante", expresó.

Además, recordó que el Tatengue suele ofrecer buenas actuaciones frente al conjunto de La Ribera y se mostró confiado en que esta vez pueda repetirlo. "Siempre le ha hecho buenos partidos a Boca, así que ojalá que no sea la excepción", señaló.

Por último, Abdeneve volvió a remarcar el vínculo que mantiene con Unión y aseguró que el club ocupa un lugar central en su vida. "Clubes pudo haber muchos en mi vida, pero como Unión jamás, porque me dio amigos, familia, hijos y siempre agradecido", concluyó.

El histórico gambeteador también contó que continúa ligado al fútbol y que juega semanalmente con un grupo de amigos. A sus 64 años, asegura que todavía se las arregla para mantener aquella habilidad que lo distinguió durante su carrera: "Me la rebusco bastante bien, gracias a Dios, todavía".