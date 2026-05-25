Recuperan muebles sustraídos de Sapucay, la Casa de Fernando Birri, en Rincón

Tras la denuncia de las autoridades de Sapucay - La Casa de Fernando Birri, la Policía de Rincón recuperó el mobiliario robado en una vivienda particular. Los responsables del hurto continúan prófugos

Este fin de semana, oficiales de la Comisaría 14° de San José del Rincón concluyeron con éxito una investigación por la sustracción de mobiliario del espacio cultural Sapucay - La Casa de Fernando Birri , dependiente del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe . El inmueble, ubicado sobre calle Ubajay al 1500 , había sido víctima de un hurto a comienzos de la semana pasada, cuando sus autoridades radicaron la denuncia correspondiente ante la dependencia policial.

Desde la jefatura de la Comisaría 14° se articuló un trabajo investigativo que combinó el relevamiento de testimonios de personas que aportaron información clave con el análisis coordinado de imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia, tanto de la red pública como de dispositivos privados de la zona.

El cruce de esa información permitió determinar el paradero de los muebles y orientar el procedimiento hacia una vivienda ubicada en la intersección de calles Orrego y Santa Rosa, dentro del ejido urbano de San José del Rincón.

Adquiridos de buena fe

Al llegar al domicilio señalado, los oficiales hallaron el mobiliario en poder de un vecino que lo había adquirido desconociendo completamente su origen ilícito. El hombre era ajeno a que los bienes habían sido sustraídos por varios individuos del interior del centro cultural.

Tras recibir la explicación de los agentes sobre la procedencia de los muebles, el vecino colaboró de inmediato y realizó la entrega voluntaria de los elementos sin inconvenientes.

La restitución

El resultado de la investigación y el hallazgo del mobiliario fueron informados a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento del hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la restitución de los bienes al espacio cultural para garantizar el normal funcionamiento del centro. La entrega quedó formalizada en las actuaciones de la causa.

En paralelo a la recuperación de los bienes, los oficiales de la Comisaría 14° continúan con las diligencias para identificar y detener a los autores del hurto, quienes también habrían participado de la posterior venta irregular del mobiliario al vecino que lo adquirió de buena fe. La investigación sigue en curso.

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