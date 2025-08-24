Uno Santa Fe | Policiales | droga

Detuvieron a una mujer por venta de drogas en el B° Coronel Dorrego y le incautaron cocaína y marihuana

La investigación, ordenada por la justicia, fue ejecutada por pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina. Durante los allanamientos se aprehendió a la principal investigada y se secuestraron cocaína, marihuana y un arma de fuego.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de agosto 2025 · 12:44hs
Detuvieron a una mujer por venta de drogas en el B° Coronel Dorrego y le incautaron cocaína y marihuana

Detuvieron a una mujer por venta de drogas en el B° Coronel Dorrego y le incautaron cocaína y marihuana

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Prefectura Naval Santa Fe ejecutaron tres allanamientos simultáneos en el barrio Coronel Dorrego, en el noreste de la capital santafesina.

Tras la irrupción, fue aprehendida la principal investigada, una mujer de 42 años, y durante la requisa en el interior del inmueble se secuestraron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, además de un arma de fuego calibre 22 y elementos probatorios incriminantes. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza.

Investigación

Durante varias semanas, los pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, montaron guardias disimuladas y lograron filmar la vivienda donde se presumía que se vendían drogas al menudeo. Además, obtuvieron fotografías y realizaron interceptaciones telefónicas entre la principal investigada y otras personas vinculadas a la compra y venta de estupefacientes.

Durante las vigilancias, se observó de manera continua la llegada de personas al inmueble, quienes permanecían pocos minutos y luego se retiraban rápidamente, confirmando la modalidad de venta barrial de drogas.

Microtráfico

La novedad de los allanamientos, la aprehensión de la mujer y el secuestro del arma de fuego calibre 22 fue comunicada a la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, y posteriormente al Ministerio Público de la Acusación, fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza.

La fiscal ordenó que la mujer siguiera privada de su libertad, que fuera identificada y que se le formara causa como presunta infractora de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

droga Coronel Dorrego cocaína
Noticias relacionadas
El automovilista que protagonizó el siniestro fatal se dio a la fuga pero fue hallado más tarde por la policía

Madrugada trágica en Santa Fe: se conoció la identidad del motociclista fallecido en un choque en Aristóbulo del Valle

lo habian liberado tras balear una casa y volvio a ser detenido armado en una moto en santo tome

Lo habían liberado tras balear una casa y volvió a ser detenido armado en una moto en Santo Tomé

fuga fatal en sauce viejo: un peligroso delincuente se escapo de la comisaria, se tiro al rio coronda y murio ahogado

Fuga fatal en Sauce Viejo: un peligroso delincuente se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió ahogado

En un allanamiento atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Lo último

Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Último Momento
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

Madelón, tras empatar con Huracán: No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos

Madelón, tras empatar con Huracán: "No fuimos el Unión al que estamos acostumbrándonos"

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

Las Panteras perdieron frente a Estados Unidos

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

El uno por uno de Unión en el empate ante Huracán en Santa Fe

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Unión no supo atacar y sumó un empate agridulce ante Huracán en la lucha por escaparle al descenso

Ovación
Se destapó Estigarribia en Unión: La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave

Se destapó Estigarribia en Unión: "La confianza de todos y no bajar los brazos fue clave"

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

El color de los hinchas de Unión para el partido ante Huracán en el 15 de Abril

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La bronca de Jourdan: El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"