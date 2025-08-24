Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Prefectura Naval Santa Fe ejecutaron tres allanamientos simultáneos en el barrio Coronel Dorrego, en el noreste de la capital santafesina.
Detuvieron a una mujer por venta de drogas en el B° Coronel Dorrego y le incautaron cocaína y marihuana
La investigación, ordenada por la justicia, fue ejecutada por pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina. Durante los allanamientos se aprehendió a la principal investigada y se secuestraron cocaína, marihuana y un arma de fuego.
Por Juan Trento
Tras la irrupción, fue aprehendida la principal investigada, una mujer de 42 años, y durante la requisa en el interior del inmueble se secuestraron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, además de un arma de fuego calibre 22 y elementos probatorios incriminantes. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza.
Investigación
Durante varias semanas, los pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, montaron guardias disimuladas y lograron filmar la vivienda donde se presumía que se vendían drogas al menudeo. Además, obtuvieron fotografías y realizaron interceptaciones telefónicas entre la principal investigada y otras personas vinculadas a la compra y venta de estupefacientes.
Durante las vigilancias, se observó de manera continua la llegada de personas al inmueble, quienes permanecían pocos minutos y luego se retiraban rápidamente, confirmando la modalidad de venta barrial de drogas.
Microtráfico
La novedad de los allanamientos, la aprehensión de la mujer y el secuestro del arma de fuego calibre 22 fue comunicada a la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, y posteriormente al Ministerio Público de la Acusación, fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza.
La fiscal ordenó que la mujer siguiera privada de su libertad, que fuera identificada y que se le formara causa como presunta infractora de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.