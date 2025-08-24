Detuvieron a una mujer por venta de drogas en el B° Coronel Dorrego y le incautaron cocaína y marihuana

La investigación, ordenada por la justicia, fue ejecutada por pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina. Durante los allanamientos se aprehendió a la principal investigada y se secuestraron cocaína, marihuana y un arma de fuego.

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Prefectura Naval Santa Fe ejecutaron tres allanamientos simultáneos en el barrio Coronel Dorrego, en el noreste de la capital santafesina.

Tras la irrupción, fue aprehendida la principal investigada, una mujer de 42 años , y durante la requisa en el interior del inmueble se secuestraron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana , además de un arma de fuego calibre 22 y elementos probatorios incriminantes. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza .

Investigación

Durante varias semanas, los pesquisas Antinarcóticos de la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, montaron guardias disimuladas y lograron filmar la vivienda donde se presumía que se vendían drogas al menudeo. Además, obtuvieron fotografías y realizaron interceptaciones telefónicas entre la principal investigada y otras personas vinculadas a la compra y venta de estupefacientes.

Durante las vigilancias, se observó de manera continua la llegada de personas al inmueble, quienes permanecían pocos minutos y luego se retiraban rápidamente, confirmando la modalidad de venta barrial de drogas.

Microtráfico

La novedad de los allanamientos, la aprehensión de la mujer y el secuestro del arma de fuego calibre 22 fue comunicada a la Prefectura Naval Argentina, Puerto de Santa Fe, y posteriormente al Ministerio Público de la Acusación, fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza.

La fiscal ordenó que la mujer siguiera privada de su libertad, que fuera identificada y que se le formara causa como presunta infractora de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.