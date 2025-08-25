Uno Santa Fe | Policiales | Colón

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Los controles en el Brigadier López evitaron que dos delincuentes con pedido de captura se mezclaran entre la hinchada rojinegra. También se aplicó el derecho de admisión a integrantes de la barra.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de agosto 2025 · 08:52hs
Dos hinchas de Colón detenidos al ser descubiertos por el sistema Tribuna Segura

gentileza

Dos hinchas de Colón detenidos al ser descubiertos por el sistema Tribuna Segura

El partido Colón Chacarita en el estadio Brigadier López tuvo un episodio inesperado en los accesos. Este sábado, en medio de las filas de hinchas, cánticos y controles, el sistema Tribuna Segura encendió las alarmas y permitió la detención de dos prófugos de la Justicia que intentaban ingresar al estadio como si fueran espectadores comunes.

El operativo policial se activó gracias al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), que cruza en segundos los datos de los hinchas al mostrar el DNI. De esa forma, los uniformados lograron detener a dos hombres con pedidos de captura activos en distintas provincias.

Captura en Santa Fe

El primero en ser aprehendido fue un joven de 31 años, buscado por una causa penal de amenazas calificadas en Santa Fe. El pedido de captura había sido solicitado por el fiscal adjunto Eric Hernández. Apenas intentó pasar el control de ingreso, fue identificado y esposado.

Minutos después, otro caso generó aún más tensión. Un hombre de 48 años quedó detenido al ser detectado como prófugo de la justicia de Eldorado, Misiones. Está acusado de abuso sexual simple agravado por la guarda y abuso sexual con acceso carnal. Su intento de ingreso al estadio terminó con un inmediato traslado bajo custodia policial.

Derecho de admisión

El despliegue policial también incluyó el rechazo a varios integrantes de la barra sabalera, que tenían vigente el derecho de admisión tras los incidentes ocurridos en el partido anterior, cuando intentaron colarse sin entradas.

• LEER MÁS: Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

Colón Tribuna segura prófugo Justicia
Noticias relacionadas
¿se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en colon?

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

colon se enfoca en defensores de belgrano con una baja sensible y un regreso clave

Colón se enfoca en Defensores de Belgrano con una baja sensible y un regreso clave

la bronca de jourdan: el punto no nos sirve, porque teniamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Facundo Castro reconoció que Colón jugó mejor que Chacarita pero no pudo plasmarlo en el tanteador final.

Castro: "Colón jugó mejor y nos vamos con mucha bronca"

Lo último

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Último Momento
Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"