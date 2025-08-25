Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Los controles en el Brigadier López evitaron que dos delincuentes con pedido de captura se mezclaran entre la hinchada rojinegra. También se aplicó el derecho de admisión a integrantes de la barra.

El partido Colón Chacarita en el estadio Brigadier López tuvo un episodio inesperado en los accesos. Este sábado, en medio de las filas de hinchas, cánticos y controles, el sistema Tribuna Segura encendió las alarmas y permitió la detención de dos prófugos de la Justicia que intentaban ingresar al estadio como si fueran espectadores comunes.

El operativo policial se activó gracias al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) , que cruza en segundos los datos de los hinchas al mostrar el DNI. De esa forma, los uniformados lograron detener a dos hombres con pedidos de captura activos en distintas provincias.

Captura en Santa Fe

El primero en ser aprehendido fue un joven de 31 años, buscado por una causa penal de amenazas calificadas en Santa Fe. El pedido de captura había sido solicitado por el fiscal adjunto Eric Hernández. Apenas intentó pasar el control de ingreso, fue identificado y esposado.

Minutos después, otro caso generó aún más tensión. Un hombre de 48 años quedó detenido al ser detectado como prófugo de la justicia de Eldorado, Misiones. Está acusado de abuso sexual simple agravado por la guarda y abuso sexual con acceso carnal. Su intento de ingreso al estadio terminó con un inmediato traslado bajo custodia policial.

Derecho de admisión

El despliegue policial también incluyó el rechazo a varios integrantes de la barra sabalera, que tenían vigente el derecho de admisión tras los incidentes ocurridos en el partido anterior, cuando intentaron colarse sin entradas.

• LEER MÁS: Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial