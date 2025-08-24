Uno Santa Fe | Policiales | violencia

Violencia criminal en Las Toscas: apresaron a dos hermanos que mataron a un hombre a puñaladas

Sucedió antes de las cuatro de la mañana en el barrio San Felipe. Dos hermanos, C., de 35 y 44 años, apuñalaron a Juan Eduardo Escobar, de 47. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital regional de Reconquista, donde falleció. Ambos hermanos quedaron presos e imputados como presuntos autores del delito de homicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de agosto 2025 · 12:33hs
La madrugada del domingo 24 de agosto quedó marcada por un episodio de violencia extrema en el barrio San Felipe, en Las Toscas, departamento General Obligado, en el extremo noreste santafesino.

A las 3:40, un llamado de urgencia de vecinos alertó a los policías de la Comisaría 5° sobre un grave hecho de violencia en calle 19, entre 14 y 16, donde se denunciaba una pelea en plena vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron una escena desoladora: tres hombres tendidos sobre el suelo, malheridos. Uno de ellos, identificado como Juan Eduardo Escobar, de 47 años, presentaba múltiples heridas punzantes en su cuerpo. A pocos metros, Walter C., de 35 años, y su hermano Miguel C., de 44, tenían lesiones visibles por golpes en el rostro y la cabeza. Escobar falleció en el hospital regional de Reconquista.

Fallecimiento

Los tres fueron trasladados de inmediato en una ambulancia del SIES 107 al Samco de Las Toscas. Los hermanos C. quedaron internados bajo custodia policial, mientras que la gravedad de Escobar requirió su derivación al Hospital Regional de Reconquista. Allí, pese a los esfuerzos del personal de emergentología que lo asistió en el shockroom, se confirmó su fallecimiento cerca de las siete de la mañana.

Según los primeros testimonios de los vecinos presentes en el lugar, la agresión se consumó cuando Escobar se encontraba en la vereda de su casa. Fue entonces abordado por los hermanos C., con quienes mantuvo una discusión verbal que escaló rápidamente hasta un enfrentamiento físico. En medio de la pelea, uno de los agresores habría utilizado un arma blanca para apuñalar a Escobar.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre la agresión fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional IX, departamento General Obligado, de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Maglier, ordenó que el cadáver de Escobar fuera trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

También dispuso que los hermanos C., de 35 y 44 años, permanecieran privados de su libertad, fueran identificados y se les formara causa como presuntos autores del delito de homicidio. Los peritajes criminalísticos en la escena del crimen fueron realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Conmoción

La madrugada en San Felipe dejó un saldo irreversible: un hombre muerto, dos detenidos y un barrio entero conmocionado por la violencia desatada frente a una vivienda que, horas antes, dormía en silencio.

