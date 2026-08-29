Sucedió esta madrugada de sábado. Delincuentes rompieron la puerta blindex, ingresaron y robaron dinero de la caja registradora. Es el cuarto robo en la misma modalidad en el micro y macrocentro de la ciudad: cafetería Dulce de Leche, heladería Trevi Gelato, pizzería La Vera Pizza.

Rompieron una puerta de vidrio y robaron dinero en una sucursal de La Porca en avenida Urquiza y Vera

Este sábado en las primeras horas de la madrugada, uno o varios delincuentes rompieron la puerta blindex de la sucursal La Porca de venta de carne de cerdo ubicada en la esquina noroeste de Urquiza y calle Vera, ingresaron y robaron todo el dinero que había guardado en la caja registradora.

Llegaron oficiales de la Brigada Motorizada, buscaron testigos sobre los daños y el robo, como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

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Denuncia

La oportuna denuncia de varios automovilistas que transitaban y de vecinos de la zona a los operadores de la central de emergencias 911 sobre los daños en la puerta de acceso al local y la presencia de los vidrios en la vereda, motivó el envío de oficiales de la Brigada Motorizada, que cuando llegaron constataron la veracidad de lo denunciado y preservaron el lugar.

Los oficiales entrevistaron al supervisor del comercio, quien había llegado e ingresado al local, y además verificado el estado de la puerta de vidrio y el faltante de dinero en efectivo.

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Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la identificación de posibles testigos entre los vecinos del sector, la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes del hecho y su secuestro.

Además ordenó la realización de los peritajes criminalísticos, los que fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.