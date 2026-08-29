Uno Santa Fe | Policiales | dinero

Rompieron una puerta de vidrio y robaron dinero en una sucursal de La Porca en avenida Urquiza y Vera

Sucedió esta madrugada de sábado. Delincuentes rompieron la puerta blindex, ingresaron y robaron dinero de la caja registradora. Es el cuarto robo en la misma modalidad en el micro y macrocentro de la ciudad: cafetería Dulce de Leche, heladería Trevi Gelato, pizzería La Vera Pizza.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de agosto 2026 · 09:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rompieron una puerta de vidrio y robaron dinero en una sucursal de La Porca en avenida Urquiza y Vera

Rompieron una puerta de vidrio y robaron dinero en una sucursal de La Porca en avenida Urquiza y Vera

Este sábado en las primeras horas de la madrugada, uno o varios delincuentes rompieron la puerta blindex de la sucursal La Porca de venta de carne de cerdo ubicada en la esquina noroeste de Urquiza y calle Vera, ingresaron y robaron todo el dinero que había guardado en la caja registradora.

Llegaron oficiales de la Brigada Motorizada, buscaron testigos sobre los daños y el robo, como también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

LEER MÁS: Rompieron el vidrio del frente de un comercio y robaron el dinero de las propinas en pleno macrocentro santafesino

Denuncia

La oportuna denuncia de varios automovilistas que transitaban y de vecinos de la zona a los operadores de la central de emergencias 911 sobre los daños en la puerta de acceso al local y la presencia de los vidrios en la vereda, motivó el envío de oficiales de la Brigada Motorizada, que cuando llegaron constataron la veracidad de lo denunciado y preservaron el lugar.

Los oficiales entrevistaron al supervisor del comercio, quien había llegado e ingresado al local, y además verificado el estado de la puerta de vidrio y el faltante de dinero en efectivo.

View this post on Instagram

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la identificación de posibles testigos entre los vecinos del sector, la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran contener imágenes del hecho y su secuestro.

Además ordenó la realización de los peritajes criminalísticos, los que fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

dinero robo macrocentro denuncia
Noticias relacionadas
Detención de sospechoso: un hombre de 28 años se presentó voluntariamente por el crimen de Mercedes Uviedo.

Detuvieron a un hombre por el asesinato de Mercedes Evangelina Uviedo en un enfrentamiento armado en Bº Santa Rosa de Lima

Fútbol 5 violento. La víctima recibió asistencia inicialmente en el Hospital Alberdi de Rosario.

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

El detenido está investigado por el presunto delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Microtráfico en Santa Fe: secuestran cocaína, más de $700 mil y 24 celulares en Abasto, La Ranita y Alfonso

Microtráfico en Santa Fe: secuestran cocaína, más de $700 mil y 24 celulares en Abasto, La Ranita y Alfonso

Lo último

Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Último Momento
Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Ovación
El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio