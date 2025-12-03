Unión recalcula su estrategia: ¿qué hará con las opciones de Tagliamonte, Martínez y Díaz?

Los dirigentes de Unión tiene una postura tomada con los tres jugadores con los que hay opciones de compra, como Matías Tagliamonte, Mauricio Martínez y Diego Armando Díaz.

Mientras el plantel transita el cierre del año y la dirigencia planifica el 2026, Unión empezó a revisar decisiones que parecían tomadas. El desfasaje económico que enfrenta el club —producto de ingresos casi nulos por ventas— derivó en un replanteo sobre las inversiones necesarias para sostener a tres futbolistas considerados claves por el cuerpo técnico: Matías Tagliamonte, Mauricio Martínez y Diego Armando Díaz.

El único caso resuelto es el de Díaz, por quien Unión ya definió y le comunicó que hará uso de la opción de compra. Sin embargo, la situación es más compleja con los otros dos jugadores.

Tagliamonte, en zona gris

La dirigencia mantiene dudas respecto a ejecutar la opción por Matías Tagliamonte, cuyo pase pertenece a Racing. Mantenerlo implicaba una inversión cercana a los 500 mil dólares, un monto que hoy aparece como difícil de afrontar.

Unión intentará reencauzar la negociación apoyándose en la buena relación con la Academia, con quien comparten el pase de Juan Ignacio Nardoni y vienen de realizar operaciones recientes por Franco Pardo y Adrián Balboa. La idea es reconfigurar el acuerdo para sostener al arquero sin necesidad de desembolsar el monto original.

El caso Caramelo Martínez, cada vez más lejano

En cambio, el panorama es más adverso con Mauricio “Caramelo” Martínez. La opción para adquirir el 50% de su ficha rondaba los 350 mil dólares, pero la dirigencia ya habría decidido no ejecutarla.

Negociar con Rosario Central —dueño del pase— aparece casi imposible: al mediocampista le queda solo un año de contrato en Arroyito, por lo que para regresar a Unión debería primero extender su vínculo con el Canalla y luego volver a salir a préstamo. Un esquema improbable para todas las partes.

Ante este escenario, su continuidad en Santa Fe solo sería viable si Central acepta desprenderse del jugador a un costo muy bajo o si el propio Martínez retorna al club rosarino para quedar “colgado”, completar el año de contrato y luego quedar en libertad.

El origen del problema

Esta revisión interna responde al desequilibrio financiero acumulado durante el año. Aunque la salida de Franco Pardo a Racing generó expectativas de ingreso, ese dinero no llegó a impactar en caja: Unión había adquirido previamente a Maizon Rodríguez, anticipándose a la transferencia inminente del defensor ex-Belgrano.

Con un mercado de pases que exigirá prudencia y decisiones quirúrgicas, la dirigencia tatengue se encamina a un verano donde deberá priorizar qué piezas retener y cuáles dejar partir, siempre bajo un mismo criterio: ajustar el presupuesto sin debilitar el proyecto deportivo.