Uno Santa Fe | Policiales | serpiente

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en inmediaciones del Parque Sur

Fue hallada este domingo a metros del Ministerio de Educación. El animal quedó bajo resguardo del Ministerio de Ambiente.

1 de diciembre 2025 · 09:38hs
Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Este domingo por la tarde, personal de la Policía Ecológica de la URI llevó adelante un operativo de rescate en Parque Sur, en inmediaciones del Ministerio de Educación, tras una alerta emitida por la Central 911 sobre la presencia de una serpiente en la zona.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los agentes fueron recibidos por un vecino de 48 años, quien indicó con precisión el sector donde se encontraba el animal. Al inspeccionar el sitio, los efectivos constataron la presencia de una serpiente ñacaniná de aproximadamente dos metros de longitud, una especie nativa y no venenosa, aunque imponente por su tamaño.

De inmediato, el personal especializado procedió a una captura segura, con el objetivo de evitar riesgos tanto para los transeúntes como para el propio ejemplar. La intervención se realizó siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre en áreas urbanas.

video serpiente

Rescate de una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Tras el rescate, se dio aviso a una representante del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, quedando la serpiente bajo resguardo del equipo especializado, a la espera de las directivas correspondientes para su eventual reubicación en un hábitat adecuado.

• LEER MÁS: Un hospital de Rosario autorizará el ingreso de animales de compañía como apoyo emocional para niños internados

serpiente rescate Parque del Sur Ministerio de Educación
Noticias relacionadas
allanan una vivienda en barrio barranquitas por la presunta difusion de imagenes de abuso sexual infantil

Allanan una vivienda en barrio Barranquitas por la presunta difusión de imágenes de abuso sexual infantil

choque multiple en nelson: murio uno de los jovenes trasladados al hospital cullen

Choque múltiple en Nelson: murió uno de los jóvenes trasladados al hospital Cullen

el trebol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

El Trébol: apresaron a cuatro vendedores de drogas y les secuestraron estupefacientes

liberaron a la mujer que abandono a su hijo con sindrome de down en el palomar de santa fe

Liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down en El Palomar de Santa Fe

Lo último

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Último Momento
Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"