Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en inmediaciones del Parque Sur

Fue hallada este domingo a metros del Ministerio de Educación. El animal quedó bajo resguardo del Ministerio de Ambiente.

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Este domingo por la tarde , personal de la Policía Ecológica de la URI llevó adelante un operativo de rescate en Parque Sur , en inmediaciones del Ministerio de Educación , tras una alerta emitida por la Central 911 sobre la presencia de una serpiente en la zona.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los agentes fueron recibidos por un vecino de 48 años , quien indicó con precisión el sector donde se encontraba el animal. Al inspeccionar el sitio, los efectivos constataron la presencia de una serpiente ñacaniná de aproximadamente dos metros de longitud , una especie nativa y no venenosa, aunque imponente por su tamaño.

De inmediato, el personal especializado procedió a una captura segura, con el objetivo de evitar riesgos tanto para los transeúntes como para el propio ejemplar. La intervención se realizó siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre en áreas urbanas.

Tras el rescate, se dio aviso a una representante del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, quedando la serpiente bajo resguardo del equipo especializado, a la espera de las directivas correspondientes para su eventual reubicación en un hábitat adecuado.

