Unión vuelve a la competencia: visita a Ferro en el Etchart tras el parate por las ventanas FIBA

Unión visitará al puntero Ferro, desde las 22.10, en el Héctor Etchart, en el regreso de la actividad en la Liga Nacional.

3 de diciembre 2025 · 12:03hs
Prensa Unión

La Liga Nacional retoma su calendario este miércoles y Unión se prepara para volver a la acción tras el receso obligado por la participación de la Selección Argentina en las Ventanas FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. El Tatengue tendrá un regreso exigente: enfrentará a Ferro, líder del certamen, en el histórico estadio Héctor Etchart.

El encuentro se disputará desde las 22.10 y será televisado por TyC Sports, en un duelo que marcará la reanudación oficial de la temporada regular para el equipo santafesino, que llega con registro 4-6 y la necesidad de sumar para escapar de la parte baja de la tabla, donde ocupa el 14º puesto.

Ferro, intratable en casa

El equipo de Caballito atraviesa un presente ideal. Viene de una sólida victoria como local frente a Gimnasia de Comodoro y sostiene una racha positiva que lo consolidó en la cima del torneo. Bajo la conducción de Federico Fernández, el "Verde" buscará extender ese momento de confianza ante un Unión que pretende reacomodarse tras un arranque irregular.

Ferro no solo exhibe un funcionamiento aceitado, sino que además se hace muy fuerte en el Etchart, un reducto que históricamente le sienta bien y donde esta temporada se mantuvo prácticamente impecable.

La jornada completa del miércoles

Además del duelo en Caballito, la reanudación de la Liga tendrá dos encuentros de peso:

-La Unión de Formosa (8-4) recibirá a Instituto de Córdoba (8-6) desde las 21.30, en un choque directo por los primeros puestos. El equipo formoseño quiere acercarse al líder, mientras que los dirigidos por Diego Vadell apuntan a iniciar diciembre con un triunfo que los meta en el lote de arriba.

-Atenas de Córdoba abrirá la programación a las 21, en un renovado clásico provincial frente a Independiente de Oliva. El Griego (4-9) debutará al mando de José Luis Pisani y afronta el duelo sin su base Manuel Buendía, mientras que Independiente (6-4), dirigido por Martín González, intentará sostener su buen presente.

Unión, en tanto, sabe que el desafío será complejo, pero también que necesita empezar a sumar de inmediato para acomodarse en la tabla. La visita al líder aparece como una prueba exigente, ideal para medir dónde está parado el equipo tatengue en el tramo decisivo del 2025.

