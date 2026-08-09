San Jerónimo Norte: allanaron cinco domicilios, aprehendieron a seis hombres y secuestraron cocaína, marihuana y dinero

La investigación se extendió durante seis meses. Finalmente, este fin de semana, pesquisas de la PDI Región I realizaron cinco allanamientos por la presunta comercialización de estupefacientes. Aprehendieron a seis hombres y secuestraron más de 700 gramos de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas, teléfonos celulares y vehículos.

Este fin de semana, y como corolario de una extensa investigación por la presunta venta barrial de drogas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron cinco allanamientos en la ciudad de San Jerónimo Norte , departamento Las Colonias.

Los procedimientos se concretaron en el marco de una causa iniciada en febrero, a partir de información que daba cuenta de la presunta comercialización de estupefacientes bajo distintas modalidades: venta directa al menudeo en viviendas de la zona y distribución mediante delivery.

Como resultado de los operativos fueron aprehendidos seis hombres y se secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y dos vehículos, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

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La investigación

La investigación comenzó el 20 de febrero a partir del análisis de actuaciones remitidas por la Unidad Fiscal de Esperanza. En esos antecedentes, distintos testimonios daban cuenta de la existencia de presuntos puntos de venta de drogas en la localidad e identificaban a varias personas que estarían vinculadas con esa actividad.

A esa información se sumó una denuncia formulada por la Municipalidad de San Jerónimo Norte, que aportó nuevos elementos a la investigación.

A partir de entonces, los pesquisas llevaron adelante distintas tareas de campo, entre ellas entrevistas con vecinos, constataciones de domicilios y análisis de información relacionada con vehículos y movimientos financieros.

Las distintas medidas permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa y establecer los domicilios actuales de varias de las personas presuntamente involucradas.

Con los resultados obtenidos, la Fiscalía solicitó los recaudos legales correspondientes para avanzar con los allanamientos en los inmuebles identificados.

Allanamientos y aprehensiones

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de calle 1.° de Mayo al 0, donde fue aprehendido un hombre de 55 años. En el lugar se secuestró un teléfono celular, 59 envoltorios termosellados con cocaína, con un peso total de 52 gramos, y otro envoltorio con 161 gramos de la misma sustancia.

Además, los investigadores incautaron una balanza de precisión con vestigios de una sustancia blanquecina, elementos que podrían haber sido utilizados como material de corte, una tijera y 20.000 pesos en efectivo.

En un inmueble ubicado en Pasaje Los Colonizadores al 600 fue aprehendido un hombre de 51 años. Allí se secuestraron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, 284.000 pesos y 44 envoltorios con cocaína, cuyo peso total fue de 17,4 gramos.

El tercer procedimiento se concretó en una vivienda de calle Sarmiento al 1200, donde fue aprehendido un hombre de 57 años. En ese domicilio, los investigadores secuestraron 1.424.340 pesos, un teléfono celular, una contadora de billetes y 34 envoltorios con cocaína, con un peso total de 27 gramos, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

También fueron incautados una motocicleta Voge DS 500 y un automóvil Nissan Kicks.

El cuarto allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle Teresa Furrer al 900. Allí fueron aprehendidos dos hombres, de 31 y 32 años.

En ese inmueble se secuestraron 79 envoltorios termosellados con cocaína, con un peso total de 47,2 gramos, y otros 12 envoltorios con la misma sustancia, que arrojaron un peso de 6,9 gramos.

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Además, fueron halladas dos bolsas con marihuana, con un peso total de 6,8 gramos; 769.000 pesos en efectivo; dos teléfonos celulares; cuatro aparatos celulares en desuso; dos balanzas digitales de precisión; una tijera y recortes de nylon, entre otros elementos que serán sometidos a análisis.

Los pesquisas también secuestraron distintos productos que podrían haber sido utilizados como material de corte.

Las pruebas de orientación realizadas sobre las sustancias incautadas arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana. Todo el material quedó debidamente resguardado para la realización de las pericias correspondientes y las posteriores actuaciones judiciales.

Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

La novedad sobre los procedimientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó lo actuado a la Unidad Fiscal de Esperanza, a cargo del fiscal Alejandro Benítez, con intervención del equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezado por el fiscal Diego Vigo.

Los hombres aprehendidos quedaron vinculados a la investigación como presuntos responsables de la comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con los elementos reunidos, el fraccionamiento de la droga y las distintas cantidades secuestradas constituyen indicios que serán analizados en el marco de la hipótesis de venta barrial o al menudeo.

En ese contexto, el fiscal ordenó que los aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para su revisión física en Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva quedó provisoriamente encuadrada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.