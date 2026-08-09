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Hallaron muerto a un adolescente de 13 años en los piletones del parque Juan de Garay

El menor había salido de su casa alrededor del mediodía y fue encontrado sin vida horas después en uno de los piletones del pulmón verde del oeste de la ciudad de Santa Fe. Su madre reconoció el cuerpo en el lugar. La fiscal María Laura Urquiza ordenó peritajes y una necropsia para determinar cómo se produjo el fallecimiento.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de agosto 2026 · 18:57hs
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Un joven de 13 años fue encontrado sin vida en los piletones del parque Juan de Garay.

Un joven de 13 años fue encontrado sin vida en los piletones del parque Juan de Garay.

Este domingo, antes de las 16.30, varias personas que transitaban por la zona de los piletones del parque Juan de Garay, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, alertaron a los operadores de la central de emergencias 911 sobre la presencia de lo que parecía ser el cuerpo inmóvil de una persona en el agua.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 4ª y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron el sector y dieron intervención a los servicios de emergencia.

Luego llegó un profesional del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, quien constató que se trataba del cuerpo sin vida de un adolescente de 13 años.

Identificación de la víctima

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a trabajar junto con los operadores del sistema de videovigilancia del 911 para intentar establecer la identidad del menor y reconstruir sus últimos movimientos.

Los pesquisas determinaron que podría tratarse de un adolescente domiciliado en uno de los barrios ubicados en inmediaciones del parque Juan de Garay, por lo que convocaron a sus familiares.

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Finalmente, su madre, de 31 años, llegó hasta el lugar y reconoció al adolescente. Según manifestó ante los investigadores, su hijo había salido de su vivienda alrededor del mediodía de este domingo.

Hasta el momento, no se estableció de manera fehaciente cómo ocurrió el fallecimiento ni si el adolescente sufrió una descompensación, una muerte accidental u otra circunstancia.

Peritajes criminalísticos

Tras el hallazgo, los policías de Orden Público y Cuerpos solicitaron la intervención de agentes de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de los especialistas del área Científica.

Los peritos realizaron las primeras tareas criminalísticas en el lugar, mientras los investigadores relevaron información y analizaron las imágenes disponibles de las cámaras de videovigilancia de la zona.

La novedad fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

En el lugar también estuvo presente la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, quien quedó a cargo de las primeras medidas de la investigación.

La funcionaria judicial ordenó la realización de los peritajes correspondientes y dispuso posteriormente el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia, procedimiento que permitirá avanzar en la determinación de la causa y las circunstancias de la muerte.

Piletones adolescente Parque víctima Juan de Garay
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