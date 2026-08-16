Aprehendieron a un ladrón por el robo de un posnet en una estación de servicio de Laguna Paiva Sucedió esta madrugada de este domingo. Los policías fueron avisados sobre el delito y salieron a buscar al ladrón de 20 años, al que persiguieron, neutralizaron, aprehendieron e identificaron como U. J. L. de 20 años, y recuperaron el posnet sustraído en la estación de servicio Por Juan Trento 16 de agosto 2026 · 12:11hs

Aprehendieron a un ladrón por el robo de un posnet en una estación de servicio de Laguna Paiva

Esta madrugada de sábado, cerca de las 01.20, en la estación de servicio de la firma Royal ubicada en Presidente Perón y Moreno de la localidad de Laguna Paiva, oficiales de Orden Público de la Policía de Santa Fe PSF fueron interceptados por el playero del comercio. El trabajador manifestó que, momentos antes, un hombre le había sustraído el dispositivo posnet inalámbrico utilizado para el cobro y había escapado. Al ser perseguido por el empleado, el sujeto arrojó el elemento al suelo.

Perseguido y aprehendido El playero señaló de manera directa al involucrado, que se desplazaba a pie en dirección al norte por calle Presidente Perón. De inmediato, los oficiales emprendieron el seguimiento. El hombre, al advertir la presencia de la unidad policial, apuró su marcha. Así se inició una persecución controlada que culminó a las 01.40, en la intersección de avenida Córdoba e Hipólito Yrigoyen, donde se logró la aprehensión de L. J. U., de 20 años.

Robo Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, además de la identificación de posibles testigos y la constatación de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.