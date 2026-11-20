La policía secuestró el dinero en manos de un empleado de Inalpa luego de la denuncia de Nicolás Coscia, exsocio de La Joya Agro.

El empresario pidió la intervención de las fuerzas de seguridad por el retiro del efectivo en Pavón Arriba.

Un hombre de 64 años fue demorado este jueves con una suma de dinero en efectivo equivalente a más de $71.000.000. La Policía de Santa Fe ejecutó una persecución al empleado de Inalpa en la zona de Cuatro Esquinas, localidad ubicada en el sur santafesino y a unos 35 kilómetros de Rosario, por la denuncia del empresario Nicolás Coscia , acusado meses atrás por el robo de vacas al influencer La Joya Agro.

El operativo se puso en marcha después del mediodía en inmediaciones de un cruce de rutas ubicado a casi 30 kilómetros al sur de Rosario. El exsocio de Bruno Riboldi recurrió a las fuerzas de seguridad provinciales para advertir que un automovilista se había llevado una gran cantidad de billetes mientras se realizaba un procedimiento judicial en la planta de Pavón Arriba. El conductor del vehículo quedó en libertad por la tarde, pero la plata quedó bajo custodia por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En primera instancia, los agentes de la comisaría 28ª de Acebal intervinieron ante la sospecha de que se trataba de una maniobra de encubrimiento. Finalmente, la fiscal Georgina Pairola sólo ordenó el secuestro del dinero y los teléfonos celulares hallados tras la requisa del vehículo.

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¿Cómo fue la persecución y el retiro del dinero de Inalpa?

Coscia llamó a la policía alrededor de las 13 para denunciar que un empleado de Inalpa se había llevado dinero de la empresa mientras se realizaba un procedimiento en las instalaciones a pedido de la Justicia en el fuero civil y comercial. Cabe recordar que el productor ganadero es uno de los accionistas de la firma y mantiene una disputa con la familia que tiene el control de la misma.

En ese contexto, los agentes interceptaron a Jesús C. en inmediaciones de la ruta provincial 18 y la ruta provincial 26-S. El conductor del Fiat Palio no llevaba armas ni otros elementos peligrosos.

A la hora de la requisa del coche, el personal a cargo del operativo encontró 64.000.000 de pesos, 4.866 dólares y 475 euros. En ese momento, el automovilista no pudo explicar claramente de dónde provenía el dinero.

En primera instancia, el empleado de Inalpa fue trasladado a la subcomisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez para completar el procedimiento. Allí verificaron su identidad, al igual que la relación con la empresa productora de alimentos. Luego de la liberación, el MPA debe decidir cómo continúa la investigación del episodio.