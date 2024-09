Seguirá en prisión preventiva el exsubjefe de la Policía Federal en Santa Fe acusado de vínculos con el narco

El ex subjefe de la División Unidad Operativa Federal DUOF -ex delegación Santa Fe - de la Policía Federal Argentina, Subcomisario Leonardo Benítez, seguirá cumpliendo la prisión preventiva en los plazos que fija la ley -dos años.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones fue contundente al rechazar su pedido de excarcelación. Vale recordar cuales son los delitos por los que está procesado Benítez "peculado, cohecho pasivo, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Consideraciones para la prisión preventiva

La Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, rechazó el pedido de excarcelación en favor del ex subjefe de la DUOF Santa Fe de la Policía Federal Argentina, Subcomisario Leonel Benítez, y que fuera presentado por su abogado, Hernán Kovasevich, por qué se trata de un hecho de la imputación de un hecho que por su naturaleza intrínseca es grave.

Si bien cumple con la formalidades de la ley en cuanto a la constitución de su domicilio donde tiene residencia con su mujer y con sus hijos, la peligrosidad procesal respecto de la aplicación de la prisión preventiva subsiste en toda su magnitud: por una lado el entorpecimiento de la investigación teniendo en cuenta que Benítez es un oficial jefe de la PFA y mantiene los contactos internos de la propia fuerza o de otras similares y que podrían obstaculizar en su beneficio determinados tipos de acciones, garantizando impunidad, pudiendo ocultar, destruir evidencias como también amedrentar a otras personas, testigos.

También puede verse incurso en el segundo extremo considerado, que es el de fugarse del país. La foja de servicios de Benítez, no es una fuente de una carrera impoluta, sino que cuenta con antecedentes disciplinarios que le son desfavorables, y además, la denuncia de tres oficiales de la DUOF Santa Fe, sobre el trato desconsiderado, cuando no de connotación sexual sobre sus subordinadas directas. En esta causa, además de Benítez, están procesados el propio narcotraficante Juan Suris y el ex Jefe de la dependencia, comisario Guillermo Gallo.

Juan Suris

El narcotraficante Juan Suris condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por la Justicia Federal de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, fue además ex socio del valijero Leonardo Fariña -famoso por la Ruta del Dinero K- , y prófugo con pedido de captura nacional e internacional, fue aprehendido en el mes de noviembre en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe.

Suris había saltado a la fama cuando se convirtió en el marido de la modelo y vedette uruguaya Mónica Farro, y su rostro comenzó a ser familiar en las revistas del corazón y los programas de chismes. En Esperanza buscó pasar desapercibido, pero utilizaba vehículos de alta gama y tenía reuniones sociales, que fueron las que finalmente lo delataron como también llamadas con teléfonos celulares. A mediados de noviembre de 2023, fue aprehendido por oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina, y luego fue alojado en la sede de la DUOF de la Policía Federal Argentina.

Las consecuencias

Desde noviembre de 2023 y hasta marzo de 2024, ocurrieron los hechos por los que Benítez está imputado y procesado por graves delitos, y en la misma causa están incluídos el narcotraficante Suris y el ex jefe de la dependencia policial federal, comisario Guillermo Gallo.