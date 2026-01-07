Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

A través de un comunicado, la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano advirtió un crecimiento "exponencial" de los delitos. Señalan subregistro de hechos por la ausencia de llamados al 911, expansión del microtráfico y reclamos por mayor presencia policial en algunos los barrios.

Preocupación vecinal por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos predatorios y la falta de denuncias

La Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano expresó su preocupación por el escenario de inseguridad que atraviesa la ciudad de Santa Fe, a partir del relevamiento de información volcada en el mapa del delito y del análisis de denuncias realizadas ante el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según el comunicado, a partir de los datos detectados en distintos barrios de la capital provincial y de las denuncias firmes realizadas mediante llamados al 911, comisarías y centros territoriales de denuncias, se observa un aumento "exponencial" no solo de los homicidios, sino también de los delitos predatorios en general .

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la falta de denuncias por parte de los vecinos. Desde la Red de Vecinales advierten que muchas personas que fueron víctimas de delitos optan por no llamar al 911, lo que deriva en un subregistro de hechos. “No hay denuncias, no hay delitos”, señalan, y remarcan que esta situación distorsiona la lectura real de lo que sucede en los barrios.

En ese sentido, indican que existe un conocimiento extendido “de boca en boca” sobre la identidad de las víctimas y la cantidad de hechos delictivos ocurridos, información que manejan los propios vecinos y las organizaciones barriales, pero que no llega a las estadísticas oficiales, quedando como “cifras en negro” que no son valoradas a la hora de investigar qué ocurrió.

El comunicado también alerta sobre el avance del microtráfico de drogas, fenómeno que —según detallan— se ha agudizado en barrios como Barranquitas, Scarafia, Pompeya, Altos del Valle, Centenario, zona Centro, entre otros sectores de la ciudad.

Otro de los reclamos centrales apunta a la presencia policial. Los vecinos solicitan mayor ingreso y recorridas de las fuerzas de seguridad no solo por avenidas principales, sino también por el interior de los barrios, pasajes, zonas cercanas a las vías y sectores considerados conflictivos, como Guadalupe y Dorrego.

Además, plantean la necesidad de revisar las modalidades de patrullaje, especialmente el accionar de caminantes y motovehículos en zonas particularmente conflictivas, donde —según advierten— se registran relaciones interpersonales tóxicas que terminan en lesiones.

Desde la Red de Vecinales remarcan que este llamado busca generar una reflexión profunda en las fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta la gravedad del tema y el valor central que tiene la vida de las personas.

El documento también expresa preocupación por robos y tentativas de robo en distintas instituciones de la ciudad y alrededores, muchas de las cuales fueron vandalizadas en las últimas semanas.

Finalmente, subrayan que la decisión de no llamar al 911 no solo impacta en quien sufre el delito, sino que puede afectar a otros vecinos en el futuro. Al mismo tiempo, advierten que la ausencia de llamados no significa que no haya delitos, y que asumirlo de ese modo es otro error que debe ser considerado por el área de Seguridad, que —según plantean— debería implementar otros tipos de controles y estrategias de trabajo para abordar la problemática.