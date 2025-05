Sufrió un robo y denunció que la Policía no la asistió "porque estaban ocupados con el aniversario de Colón"

LEER MÁS: Malversación de fondos para combustibles en la Policía de Santa Fe: "No permitiremos negocios particulares"

Llamado al 911

Tanto ella como sus vecinos llamaron al 911 y al servicio de emergencias 107, pero: “Nos dijeron que no podían venir porque estaban afectados al operativo por los festejos de Colón. Si me daba un puntazo y me desangraba, nadie iba a venir a asistirnos”, denunció la joven.

Su padre, Enrique, también habló expresó su desconsuelo: “Estamos hartos. Es la octava vez que le pasa algo así en estas cuatro cuadras, desde el 2011 hasta hoy. Ayer, el delincuente estaba a menos de 100 metros y la policía no actuó. Es un abandono total. Mi hijo se fue a vivir a España por situaciones como estas”.

“No se puede vivir más así. No hay un plan de seguridad, no hay patrullajes, no hay cuidado. Y cada vez que denunciamos, no pasa nada”, concluyó Enrique.