La PDI realizó un promedio de cuatro allanamientos por día en octubre en La Capital: hubo 140 detenciones

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentó un balance del trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el departamento La Capital. Según el informe, en octubre se concretaron más de 130 allanamientos que derivaron en 140 detenciones.

13 de noviembre 2025 · 16:48hs
Narcomenudeo

gentileza

Narcomenudeo, una de las principales causas de las detenciones de la PDI en el departamento La Capital durante el primer semestre

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dio a conocer los resultados de las tareas desarrolladas por la Policía de Investigaciones (PDI) durante octubre en el departamento La Capital, donde se registró un promedio de cuatro allanamientos por día y un total de más de 140 personas detenidas.

El director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, calificó el balance como “altamente satisfactorio”, al señalar que “los resultados de octubre confirman un balance súper positivo: más de 140 detenciones, personas que han sido puestas a disposición de la Justicia provincial, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los Tribunales de Garantía”.

El funcionario precisó que los 130 allanamientos realizados durante el mes se desarrollaron tanto en la ciudad de Santa Fe como en la zona metropolitana, en el marco de investigaciones por homicidios, robos calificados, narcotráfico y otros delitos complejos.

Galfrascoli remarcó que “el 2025 fue un año muy productivo, que marca a las claras el avance, la continuidad y la profundidad del plan de seguridad, cuyo objetivo principal es la desarticulación de las organizaciones criminales y llevar paz, tranquilidad y seguridad a la población santafesina”.

Trabajo en el territorio

En relación con la distribución territorial de los operativos, Galfrascoli explicó que “abordamos todos los territorios y podemos decir que, donde las necesidades básicas insatisfechas son más fuertes, se concentran delitos contra la propiedad o predatorios”.

A su vez, advirtió que “el delito violento está presente en todos los sectores, porque muchas veces se ejerce dentro de los hogares, en casos de violencia intrafamiliar o abusos sexuales, que lamentablemente encontramos en cualquier lugar y también combatimos”.

“Los delitos predatorios en la vía pública aparecen en distintos puntos, mientras que los hechos de violencia altamente lesiva, como los heridos por armas de fuego, se concentran históricamente en el cordón sur y oeste de la ciudad de Santa Fe, una zona roja que se va reduciendo cada vez más”, sostuvo.

Finalmente, destacó que la reducción de esos sectores se logra “a través del despliegue operativo de las fuerzas de seguridad preventiva, junto con la acción coordinada del MPA y la PDI, la desarticulación de las organizaciones criminales y el combate sostenido al delito”.

