"Lo chocaron y siguieron", el testimonio de un vecino sobre el accidente que dejó herido a un adolescente en Santa Rosa de Lima

Un patrullero atropelló a un adolescente de 14 años en barrio Santa Rosa de Lima y, según vecinos, los policías se retiraron del lugar sin asistirlo. El hecho quedó bajo investigación, ya que la versión policial difiere del relato de quienes presenciaron el episodio

Un fuerte episodio ocurrido en la noche del lunes en barrio Santa Rosa de Lima quedó bajo investigación luego de que un patrullero atropellara a un adolescente de 14 años en calle Mendoza al 4800 . Según relató a Sol Play un vecino del lugar, identificado como Raúl , los policías que protagonizaron el impacto “se fueron sin asistir al chico”. La versión policial , en cambio, plantea un escenario completamente distinto.

Raúl contó que todo ocurrió cuando el joven cruzó la calle para buscar una pelota. En ese momento, un móvil policial habría circulado por la cuadra “a alta velocidad, sin sirena ni luces”. “Vino derecho y lo chocó. No lo vio. Si vas en una persecución, tenés que tener la sirena prendida. La luz estaba apagada”, aseguró el vecino.

El testigo afirmó que, tras el impacto, los agentes no se detuvieron a auxiliar al adolescente: “Se mandó a mudar. Se paró recién allá en la punta, dos cuadras más adelante. Lo dejaron tirado”.

Los vecinos auxiliaron al adolescente

Raúl relató que, ante la falta de respuesta inmediata, los residentes de la cuadra se organizaron para asistir al chico: “Llamé a la ambulancia, no llegaba. Entre los vecinos lo cargamos en una camioneta porque se moría. Tenía un golpe muy fuerte, le arrancó un pedazo…”.

A su vez, denunció que minutos después arribaron al lugar “más de 20 patrulleros”, hecho que generó enojo e indignación en el barrio.

El vecino señaló que no es la primera vez que ven vehículos —incluidos patrulleros— circular a gran velocidad por la zona: “Esto es normal acá. Por eso pusimos tarros y cosas para que bajen la velocidad. Hace poco una camioneta se cayó en un pozo y entre todos tuvimos que sacar al hombre”.

También cuestionó el estado de la iluminación, al señalar que varias columnas de la cuadra no funcionan.

La investigación continúa

Mientras la versión de los vecinos sostiene que el móvil policial se retiró sin prestar asistencia, fuentes policiales sostienen otra versión del hecho, que deberá ser evaluada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El estado de salud del adolescente y el análisis de cámaras, peritajes y testimonios serán claves para reconstruir lo ocurrido en este nuevo episodio que vuelve a poner en debate la conducción de móviles policiales en barrios de Santa Fe.

