Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión El choque se produjo sobre el kilómetro 5 de la Autovía 19, entre el peaje y el acceso a Colonia San José. Hay un fallecido a causa del siniestro. Por Juan Trento 6 de septiembre 2025 · 17:56hs

Un fuerte choque sobre Autovía 19, altura Colonia San José, paralizó el tránsito en ambas manos. Un fuerte choque sobre Autovía 19, altura Colonia San José, paralizó el tránsito en ambas manos.

Este sábado, pasadas las 17, se produjo un accidente fatal sobre Autovía 19, a la altura del kilómetro 5, entre el peaje y el acceso a Colonia San José. A causa del siniestro hay una persona fallecida y otras dos personas en grave estado que ya fueron trasladadas al hospital Cullen.

La principal hipótesis sobre el cómo se produjo el accidente es la de que la camioneta habría impactado en la parte trasera de un camión de gran porte. Trabajan en el lugar policías de la Unidad Regional I (URI).

El choque obligó al corte total del tránsito en ambos sentidos del tramo afectado. Se pide extremar la precaución a quienes deban circular por la zona y sugirieron el uso de vías alternativas mientras se normaliza la situación. Aún no hay información acerca de la magnitud de los daños materiales ni sobre la posible existencia de heridos. autovia 19 choque Un fuerte choque sobre Autovía 19, altura Colonia San José, paralizó el tránsito en ambas manos. choque autovia 19 colonia san jose Un fuerte choque sobre Autovía 19, altura Colonia San José, paralizó el tránsito en ambas manos.