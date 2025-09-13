Locura criminal en Sauce Viejo: balearon a un hombre en su quinta y hallaron a un joven asesinado en un zanjón

La madrugada de este sábado se tiñó de sangre en Sauce Viejo. Dos desconocidos dispararon contra dos hombres y uno resultó gravemente herido. En otro punto de la ciudad apareció un cadáver y buscan establecer vínculos entre los episodios.

En un zanjón del barrio San Cayetano, en Sauce Viejo, se encontró el cadáver de un hombre joven con signos de haber sido asesinado.

En la madrugada de este sábado , cerca de las 2 de la mañana , se desató una balacera en Sauce Viejo . Dos hombres, de 65 y 70 años , estaban reunidos en la quinta ubicada en inmediaciones de calles Uruguay y Buenos Aires al 2400 , cuando fueron sorprendidos por al menos dos desconocidos armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

Uno de los disparos impactó en la nuca de Francisco Villagoy , de 70 años, quien resultó gravemente herido. Horas después, en otro sector de la ciudad, fue hallado el cuerpo de un joven asesinado en un zanjón. Los investigadores intentan establecer si existe relación entre ambos hechos violentos .

Denuncia y operativo policial

Vecinos de la zona, alertados por los disparos, dieron aviso al 911. Personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo llegó rápidamente al lugar y preservó la escena. En tanto, una ambulancia del SIES 107 trasladó a Villagoy con sirenas encendidas hacia el hospital Cullen.

Estado crítico del herido

En el nosocomio público, Villagoy fue atendido por médicos de la Emergentología en el shockroom. Se constató que presentaba un impacto de bala en la cabeza sin orificio de salida. Fue compensado y sometido a cirugía de urgencia. Su estado sigue siendo delicado.

Efectivos de la División Homicidios de la PDI trabajaron durante la madrugada en la quinta. Entrevistaron a testigos y verificaron la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer la tentativa de homicidio.

Hallazgo macabro en Sauce Viejo

Cerca de las 7 de la mañana, en un zanjón del barrio San Cayetano, se encontró el cadáver de un hombre joven con signos de haber sido asesinado. Aún no fue identificado. Las autoridades intentan determinar si existe un vínculo con el ataque a Villagoy.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, que informaron al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía ordenó informes médicos sobre el estado de Villagoy, identificación de testigos, verificación de imágenes de cámaras y los peritajes criminalísticos.

Agentes del área Científica de la PDI recolectaron material balístico en la quinta y realizaron tareas sobre el cadáver hallado en el zanjón, que fue trasladado a la morgue judicial para la necropsia e identificación.

