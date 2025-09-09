Uno Santa Fe | Policiales | Puente Colgante

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en Barranquitas y aprehendió a tres hombres señalados como autores del atraco ocurrido el domingo por la noche en uno de los íconos de la ciudad

Juan Trento

9 de septiembre 2025 · 13:44hs
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este martes varias viviendas en el barrio Barranquitas y detuvo a tres hombres acusados de protagonizar un violento robo a mano armada en el Puente Colgante. Los arrestados fueron identificados como T. M. M. (18 años), M. M. B. (28) y B. A. N. (25).

Un domingo negro

El hecho investigado ocurrió el pasado 7 de septiembre por la noche, cuando un grupo de personas transitaba por el icónico puente. De manera repentina, un Ford Ka negro bloqueó su paso. Desde el vehículo descendieron dos hombres armados que, tras amenazarlos, les robaron un celular, una billetera con documentación personal, 150.000 pesos y las llaves de un Chevrolet Celta.

La violencia de la maniobra y la vulnerabilidad del escenario dejaron a las víctimas en estado de shock y temor.

Los investigadores de la PDI iniciaron un trabajo minucioso a partir de la identificación del dominio del vehículo utilizado en el atraco. Con esa pista lograron reconstruir la ruta de los sospechosos y establecer su identidad. Tanto los testimonios de las víctimas como las imágenes de videovigilancia fueron claves para dar con los autores.

Atribución delictiva

Este martes se realizaron allanamientos en Juan Díaz de Solís y en Lamadrid al 4000 y al 4300 (pasillo). Allí los agentes detuvieron a los tres sospechosos y secuestraron 1.300.000 pesos, 1.500 dólares, cinco teléfonos celulares, una campera negra y un bolso tipo morral.

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Lucila Nuzzo, ordenó que los aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean formalmente identificados y se les atribuya participación en el delito de robo calificado.

