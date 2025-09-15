Santo Tomé: pesquisas de la PDI detuvieron al presunto autor de estafas reiteradas

La investigación se originó a partir de varias denuncias de víctimas que señalaron la realización de préstamos con tarjetas de crédito sin su consentimiento.

Este lunes, los investigadores de la PDI aprehendieron a M. N. D. P., de 37 años, en el marco de una causa por estafas reiteradas.

La pesquisa comenzó tras varias denuncias en las que las víctimas manifestaron que un hombre gestionaba préstamos bancarios utilizando sus tarjetas de crédito sin autorización.

Por orden de la fiscal Yanina Tolosa, se realizaron allanamientos en dos domicilios de la ciudad de Santo Tomé.

Elementos secuestrados

Durante los procedimientos, además de la detención del sospechoso, se incautaron dos teléfonos celulares, un posnet marca Getnet con cuatro rollos de papel, ocho frascos de perfumes, un estetoscopio, 57 tickets de órdenes de consulta, una bicicleta marca Zion, dos televisores, una paleta de pádel Adidas, una tablet, una motocicleta Corven y diversa documentación y facturas de compra.

Atribución delictiva

La novedad de los allanamientos y la detención fue comunicada a la Jefatura de la PDI, que a su vez informó a la fiscal Yanina Tolosa. La funcionaria ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le atribuya la causa como presunto autor del delito de estafas reiteradas.