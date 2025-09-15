Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Santo Tomé: pesquisas de la PDI detuvieron al presunto autor de estafas reiteradas

La investigación se originó a partir de varias denuncias de víctimas que señalaron la realización de préstamos con tarjetas de crédito sin su consentimiento.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de septiembre 2025 · 20:39hs
Santo Tomé: pesquisas de la PDI detuvieron al presunto autor de estafas reiteradas

Este lunes, los investigadores de la PDI aprehendieron a M. N. D. P., de 37 años, en el marco de una causa por estafas reiteradas.

La pesquisa comenzó tras varias denuncias en las que las víctimas manifestaron que un hombre gestionaba préstamos bancarios utilizando sus tarjetas de crédito sin autorización.

Por orden de la fiscal Yanina Tolosa, se realizaron allanamientos en dos domicilios de la ciudad de Santo Tomé.

Elementos secuestrados

Durante los procedimientos, además de la detención del sospechoso, se incautaron dos teléfonos celulares, un posnet marca Getnet con cuatro rollos de papel, ocho frascos de perfumes, un estetoscopio, 57 tickets de órdenes de consulta, una bicicleta marca Zion, dos televisores, una paleta de pádel Adidas, una tablet, una motocicleta Corven y diversa documentación y facturas de compra.

Atribución delictiva

La novedad de los allanamientos y la detención fue comunicada a la Jefatura de la PDI, que a su vez informó a la fiscal Yanina Tolosa. La funcionaria ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le atribuya la causa como presunto autor del delito de estafas reiteradas.

Santo Tomé PDI estafas
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Se continúa desarrollando el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo en Santo Tomé

Continúa en marcha el Plan Intensivo de Mejorado Pétreo

Jornada recreativa y de concientización: “Donar órganos es donar vidas”

Jornada recreativa y de concientización: "Donar órganos es donar vidas"

Lo último

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Último Momento
Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Milei presentó el Presupuesto 2026: Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad

Milei presentó el Presupuesto 2026: "Más allá del éxito de la gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad"

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Reunión determinante entre la dirigencia de Colón y las distintas agrupaciones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Según el Indec, la canasta de crianza en Argentina superó los $540 mil pesos en agosto

Ovación
Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Tensión en Colón: los incidentes entre hinchas y la policía en el predio dejó tres detenidos

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

Un jugador de Colón fue herido con un piedrazo en los incidentes de los hinchas en el predio

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Las sociedades que construyó Madelón para que Unión disfrute de este presente

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Colón, de papelón en papelón: un cierre de temporada indigno para su historia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional