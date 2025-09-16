La Cámara Electoral publicó este martes el padrón definitivo. Con solo el DNI, la herramienta online informa escuela y mesa de votación.

Al cierre de los comicios había votado el 74% del padrón en la provincia de Santa Fe.

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Los electores de toda la provincia –y del país– ya pueden consultar el padrón electoral definitivo de cara a las legislativas nacionales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la herramienta online para que cada ciudadano verifique con precisión su lugar de votación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MInterior_AR/status/1967958793465299274?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967958793465299274%7Ctwgr%5E37d0135bc68c9f37fb35dc6459c8420c830a9838%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FDonde-voto-ya-se-puede-consultar-el-padron-para-las-elecciones-nacionales-de-octubre-20250916-0034.html&partner=&hide_thread=false Ya está disponible el padrón electoral definitivo.

Te indicamos cómo consultar tu lugar de votación, mesa y número de orden para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

https://t.co/3WGROLtwFW pic.twitter.com/9rtM60iWAQ — Ministerio del Interior (@MInterior_AR) September 16, 2025

La publicación del padrón y la designación de las autoridades de mesa se realizan 40 días antes de los comicios.

En este caso, desde el 16 de septiembre quedó disponible la consulta y habrá tiempo hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos en caso de errores u omisiones.

Para consultar el padrón hay que ingresar al sitio oficial de la CNE e ingresar:

Número de DNI

Género

Distrito

Código de validación

Allí se puede acceder a todos los datos necesarios: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden asignado a cada votante.