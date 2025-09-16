Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Uno Santa Fe | Información General | padrón

La Cámara Electoral publicó este martes el padrón definitivo. Con solo el DNI, la herramienta online informa escuela y mesa de votación.

16 de septiembre 2025 · 18:09hs
Jose Busiemi
Al cierre de los comicios había votado el 74% del padrón en la provincia de Santa Fe.

Los electores de toda la provincia –y del país– ya pueden consultar el padrón electoral definitivo de cara a las legislativas nacionales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la herramienta online para que cada ciudadano verifique con precisión su lugar de votación.

La publicación del padrón y la designación de las autoridades de mesa se realizan 40 días antes de los comicios.

En este caso, desde el 16 de septiembre quedó disponible la consulta y habrá tiempo hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos en caso de errores u omisiones.

Para consultar el padrón hay que ingresar al sitio oficial de la CNE e ingresar:

  • Número de DNI
  • Género
  • Distrito
  • Código de validación

Allí se puede acceder a todos los datos necesarios: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden asignado a cada votante.

