Los electores de toda la provincia –y del país– ya pueden consultar el padrón electoral definitivo de cara a las legislativas nacionales. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la herramienta online para que cada ciudadano verifique con precisión su lugar de votación.
Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre
La Cámara Electoral publicó este martes el padrón definitivo. Con solo el DNI, la herramienta online informa escuela y mesa de votación.
16 de septiembre 2025 · 18:09hs
Para acceder a la consulta hacé click ACÁ
La publicación del padrón y la designación de las autoridades de mesa se realizan 40 días antes de los comicios.
En este caso, desde el 16 de septiembre quedó disponible la consulta y habrá tiempo hasta el 26 de septiembre para realizar reclamos en caso de errores u omisiones.
Para consultar el padrón hay que ingresar al sitio oficial de la CNE e ingresar:
- Número de DNI
- Género
- Distrito
- Código de validación
Allí se puede acceder a todos los datos necesarios: nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden asignado a cada votante.