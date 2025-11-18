Uno Santa Fe | Policiales | patrullero

Un patrullero chocó a un adolescente y hay versiones encontradas: la verdad está grabada en las cámaras de Mendoza y Circunvalación

Investigan el choque de un patrullero del GOE contra un menor en barrio Santa Rosa de Lima. Mientras la Policía habla de agresiones de vecinos, los testigos aseguran que el móvil siguió de largo

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de noviembre 2025 · 09:18hs
El hecho sucedió en la noche del lunes en las calles de barrio Santa Rosa de Lima

El hecho sucedió en la noche del lunes en las calles de barrio Santa Rosa de Lima

Este lunes, minutos antes de las 22, un patrullero del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que circulaba por calle Mendoza tras descender de la Circunvalación Oeste embistió a un menor de 14 años en la intersección con Arenales, en el barrio Santa Rosa de Lima. El móvil policial se dirigía a tomar servicio de Policía Adicional en el sector ferroviario del Belgrano Cargas, ubicado entre las avenidas Mosconi y Estrada.

santa rosa de lima patrullero adolescente 1
El lugar donde sucedieron los hechos en barrio Santa Rosa de Lima.

El lugar donde sucedieron los hechos en barrio Santa Rosa de Lima.

El adolescente cruzaba por calle Mendoza a la altura del 4800 desde la vereda sur hacia la norte cuando fue impactado por el vehículo oficial. Tras el choque, surgieron fuertes contradicciones entre lo señalado por los testigos y lo informado en el parte oficial policial.

Versiones contrapuestas

La versión oficial sostiene que los policías descendieron del patrullero para asistir al menor, pero que fueron repelidos por vecinos que se encontraban en el lugar. Sin embargo, los residentes del barrio aseguran lo contrario: afirman que el móvil no detuvo la marcha y que se retiró inmediatamente después del impacto.

Un vecino trasladó al chico en su propio auto hasta el hospital de niños Orlando Alassia, donde los médicos constataron traumatismos por golpes y un corte cuero cabelludo. El menor recibió curaciones y quedó internado en observación en la Sala de Cuidados Especiales. Hasta ahora los estudios complementarios no arrojaron ninguna lesión. por lo que permanecerá internado para monitoreo y control clínico.

Imágenes que pueden ser determinantes

Las cámaras de videovigilancia instaladas en los accesos y salidas de calle Mendoza hacia la Circunvalación Oeste podrían ser clave para reconstruir la secuencia del choque. Si la calidad del zoom lo permite, estas imágenes serán decisivas para establecer la responsabilidad del hecho y determinar si el patrullero circulaba con balizas encendidas o apagadas, uno de los puntos más controversiales planteados por los vecinos.

Otro aspecto que será analizado por la cúpula policial es por qué los efectivos no pudieron controlar la reacción de los vecinos y no trasladaron ellos mismos al menor al hospital Alassia, que se encuentra a menos de diez cuadras del lugar del siniestro.

Peritajes, testigos y actuación judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario ordenó un informe médico, la identificación de testigos, los peritajes mecánicos sobre el patrullero N° 9456 y el secues­tro de imágenes de cámaras públicas y privadas para esclarecer el suceso.

patrullero adolescente Santa Rosa de Lima
