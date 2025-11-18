Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se conoció el día y el horario en que Unión recibirá a Gimnasia en los playoffs del Clausura

Se conoció cuándo se jugaría el choque entre Unión y Gimnasia de La Plata, en los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

18 de noviembre 2025 · 09:35hs
Unión se prepara para arrancar su recorrido en la etapa eliminatoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional, luego de asegurarse el segundo lugar en la Zona A. Su rival será Gimnasia y Esgrima La Plata, que se clasificó en séptimo lugar de la Zona B.

Según fuentes cercanas a la organización, el partido estaría programado para el lunes 24 de noviembre a las 22, en el estadio del 15 de Abril, donde Unión definirá como local su ingreso a la fase de eliminación directa.

Datos clave del partido

-Día: Lunes 24 de noviembre

-Hora: 22:00

-Localía: Unión (estadio 15 de Abril)

-Rival: Gimnasia y Esgrima La Plata

-Instancia: Octavos de final del Torneo Clausura 2025

La ubicación de Unión en la tabla le otorgó la ventaja de jugar en su estadio, lo que suma expectativa en la hinchada y genera un contexto favorable para el Tatengue.

Lo que está en juego

Para Unión es un momento crucial: pasar los octavos implica acercarse a las etapas decisivas de un torneo que propone un intenso mano a mano. El elenco santafesino deberá combinar buen juego, concentración y aprovechamiento de la localía para superar a un equipo que viene con la urgencia propia de quien clasificó en el rincón más ajustado de la Zona B.

El plan está lanzado: ganar en Santa Fe y capitalizar esa ventaja deportiva para avanzar a cuartos de final. El lunes por la noche será un punto de inflexión, donde Unión buscará marcar el camino hacia el título.

El bosquejo de los playoffs del Clausura

Sábado 22 de noviembre

20-Vélez - Argentinos

22-Central Córdoba - San Lorenzo

Domingo 23 de noviembre

17:30- Rosario Central - Estudiantes (LP)

20-Boca - Talleres

Lunes 24 de noviembre

17-Riestra - Barracas

19.30-Racing - River

22-Unión - Gimnasia

Miércoles 26 de noviembre

21.30-Lanús - Tigre

