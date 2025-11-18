Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Conrado Ibarra, uno de los juveniles con más proyección en Colón, podría quedar libre a fin de año. Quiénes son los que están en la misma situación

Colón atraviesa un momento clave en materia contractual con varios jóvenes valores del plantel, y el caso que genera mayor preocupación es el de Conrado Ibarra, una de las promesas surgidas del semillero sabalero. El lateral/volante por la izquierda, que irrumpió con fuerza en Primera y mostró condiciones para proyectarse como uno de los talentos a potenciar, podría quedar libre el próximo 31 de diciembre, ya que la dirigencia aún no avanzó en la renovación de su vínculo.

Ibarra, quien desde este lunes trabaja bajo la supervisión de Ezequiel Medrán en el Predio 4 de Junio junto a un grupo de juveniles, inició el año como titular en el Torneo de la Primera Nacional. Sin embargo, una serie de lesiones le impidieron mantener continuidad, y eso afectó su protagonismo a lo largo de la temporada.

Minutos limitados pese al buen inicio

El volante disputó 545 minutos durante el campeonato, además de jugar los 90 minutos ante San Martín de Tucumán en la Copa Argentina, encuentro que finalizó 0-0 y que derivó en la eliminación por penales. Su rendimiento había generado expectativas, pero los problemas físicos lo relegaron en el tramo decisivo.

Mientras otros juveniles fueron “blindados” con renovaciones anticipadas, como parte de una política del club para preservar su patrimonio futbolístico, la situación de Ibarra quedó sin resolución, lo que abre un escenario de riesgo ante posibles intereses externos.

No es el único caso

El caso de Conrado no es aislado. Otros jugadores que iniciaron la pretemporada este lunes también podrían quedar en libertad de acción el 31 de diciembre, si no hay avances en los próximos días: Nazareno Luque, Gastón Galván, Máximo Johnston y Facundo Contreras.

Todos integran el grupo joven que entrena bajo la órbita de Medrán, mientras se aguarda la oficialización del próximo cuerpo técnico de Primera.

Un dilema dirigencial antes de las elecciones

La falta de definiciones llega en un momento delicado, ya que Colón se encuentra a días de renovar autoridades. La nueva comisión que asuma deberá resolver con urgencia qué hacer con estos contratos, especialmente con Ibarra, considerado una “joyita” del club, cuyo caso podría transformarse en un problema si queda libre sin resarcimiento económico.

La historia de Conrado Ibarra refleja un escenario que preocupa puertas adentro: un talento formado en casa, que debutó con potencial pero hoy está cerca de quedar libre sin que Colón obtenga beneficio alguno. La decisión está en manos de la dirigencia. El reloj corre y, si no se actúa rápido, el sabalero podría perder otra pieza valiosa justo cuando más necesita cuidar su patrimonio futbolístico.