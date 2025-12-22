Qué revelan los elementos encontrados en la investigación por la muerte de Jeremías Monzón, de 15 años

Los objetos personales y las condiciones del cuerpo fueron constatados en el lugar, mientras los análisis científicos apuntan a precisar el origen del fallecimiento del adolescente de 15 años que era buscado desde el 18 de diciembre

Este lunes, alrededor de las 9, la ciudad de Santa Fe se vio convulsionada por el hallazgo de un cadáver en un galpón en barrio Chalet , frente a la cancha auxiliar del Club Colón. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de putrefacción lo que generó una serie de interrogantes sobre su identidad.

Tras el descubrimiento, oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar y preservaron la escena hasta la llegada del médico forense, quien procedió a realizar su labor junto a investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las características físicas del cadáver, así como su vestimenta y bijouterie, revelaron que se trataba de Jeremías Monzón, un joven de 15 años, que estaba desaparecido desde el 18 de diciembre.

Los forenses realizarán una necropsia para determinar la causa de la muerte. La madre de Monzón no pudo reconocer el cadáver de su hijo, por lo que se le practicó un hisopado para el análisis de ADN cuyos resultados podrían demorar entre una semana y una quincena.

jeremias monzon cuerpo Barrio Chalet. El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida. UNO Santa Fe

Investigación en curso

Tras la revisión médica, los investigadores de la PDI estimaron que el fallecimiento se produjo varios días atrás debido al estado de descomposición del cuerpo. Además, revisaron las denuncias por desapariciones de personas en los últimos meses, lo cual permite establecer características generales de aquellos que están siendo buscados, incluyendo complexión física, talla, vestimenta y detalles como tatuajes y piercings, comunes entre los jóvenes.

Algunos elementos del cadáver, como las prendas que llevaba, no fueron modificadas. Esto incluye la bijouterie recuperada, que coincide con lo que llevaba Monzón cuando fue visto en cámaras de videovigilancia el último jueves 18 de diciembre.

jeremias monzon José Busiemi

Como parte del proceso investigativo, la madre de Jeremías fue llevada a la morgue judicial para el reconocimiento del cadáver. Sin embargo, no pudo identificarlo, lo que puede relacionarse con un mecanismo psicológico de defensa para preservar la esperanza de que su hijo esté vivo, además de que el estado de putrefacción de un cadáver tras cuatro días hace más difícil el reconocimiento.

Contexto

La escena del hallazgo fue minuciosamente revisada por las fuerzas de seguridad para asegurar la preservación de la evidencia. La bicicleta de Monzón, que fue grabada por cámaras de seguridad mientras cruzaba desde Santo Tomé hacia Santa Fe, es un elemento clave en la investigación.

Vecinos de la zona donde se produjo el hallazgo señalaron a UNO Santa Fe que el inmueble abandonado donde apareció el cadáver de Monzón era frecuentado por grupos de jóvenes, presuntamente para reunirse y consumir sustancias problemáticas.

En ese contexto, en las últimas horas se sumó un elemento que amplía el abanico de interrogantes: una denuncia por la desaparición repentina de una joven durante el fin de semana, domiciliada en el Complejo Fonavi del barrio San Jerónimo, en el distrito Centenario. La adolescente integraría el mismo grupo de amistades que frecuentaba Jeremías. Además, en distintas redes sociales habrían surgido indicios que vinculan a estos jóvenes entre sí, aspectos que ahora son analizados por los investigadores.

Mientras se profundiza el trabajo investigativo, el rol de los médicos forenses resulta central. En la morgue judicial continúan de manera constante los exámenes sobre el cuerpo de Jeremías Monzón, con el objetivo de establecer de manera científica —en la medida en que el estado del cadáver lo permita— la causa de la muerte.