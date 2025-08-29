Asesinaron de siete balazos a un hombre en cercanías del parque Juan de Garay

El crimen ocurrió este jueves por la noche en pasaje Mitre al 4100, en los alrededores del parque Juan de Garay

La violencia volvió a sacudir a la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 20.50 de este jueves, una ráfaga de disparos interrumpió la tranquilidad en pasaje Mitre al 4100 , a metros del parque Juan de Garay. Dentro de su vivienda, Cristian Gastón Carpenzano, de 32 años, fue atacado a balazos y cayó desplomado, herido de gravedad.

El estruendo alertó a los residentes de la cuadra, que salieron alarmados a la calle. Entre gritos de desesperación, la esposa de la víctima pidió auxilio mientras Carpenzano permanecía tendido en el suelo, ensangrentado e inmóvil. Un llamado al 911 movilizó de inmediato a un patrullero del Comando Radioeléctrico.

Los agentes, al llegar, decidieron trasladarlo de urgencia en el mismo móvil policial hacia el hospital José María Cullen. Sin embargo, pese a la carrera contra el tiempo con sirenas y balizas encendidas, los médicos confirmaron su deceso apenas ingresó al shockroom.

El diagnóstico médico: siete disparos

El cuerpo de Carpenzano presentaba siete impactos de bala: tres en el brazo izquierdo, tres en la zona intercostal del mismo lado y uno en la región lumbar. La cantidad y localización de las heridas no dejaron dudas a los investigadores: se trató de una ejecución directa, sin posibilidad de defensa.

Mientras tanto, el pasaje Mitre permanecía bajo un amplio operativo de seguridad. Efectivos de Orden Público y de Cuerpos resguardaron el perímetro, mientras agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) levantaban vainas servidas, registros fotográficos y realizaban un relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Investigación en marcha

El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios Carlos Lacuadra, quien ordenó la realización de la autopsia en la morgue judicial, la búsqueda de testigos y el análisis de grabaciones que pudieran aportar datos sobre la mecánica del ataque y la eventual fuga de los agresores.