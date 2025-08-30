El amanecer del viernes sorprendió al barrio Reubicados y a zonas aledañas de San Javier con un fuerte despliegue policial. Con órdenes de allanamientos en mano y bajo un riguroso plan de irrupción, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresaron en las distintas viviendas señaladas como epicentro de maniobras vinculadas al microtráfico.
San Javier: la PDI desarticuló una red de microtráfico, apresaron a siete personas y les secuestraron drogas
Sucedió en cinco allanamientos simultáneos. La Policía de Investigaciones apresó a tres mujeres y a cuatro hombres sospechados de comercializar drogas. También secuestraron dinero en efectivo, celulares y estupefacientes.
Por Juan Trento
En cuestión de horas, siete personas quedaron detenidas y un importante número de elementos vinculados al comercio de estupefacientes fue incautado.
La investigación previa
El caso se gestó tras reiteradas denuncias de vecinos que alertaban sobre la actividad narco en la zona. A partir de esas voces, el área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones PDI y por orden judicial, puso en marcha tareas de análisis criminal que incluyeron vigilancia discreta, entrevistas, filmaciones e incluso intervenciones telefónicas. El trabajo permitió reconstruir el modus operandi de los investigados, identificar a cada uno de ellos y ubicar sus domicilios.
Los procedimientos en San Javier
Al despuntar el día, personal del Departamento Operativo de Investigación Región I de San Javier desplegó cinco allanamientos en simultáneo. En cada irrupción se repitió la misma postal: puertas forzadas, órdenes de requisa leídas en voz alta y agentes ocupando cada rincón de las viviendas para evitar cualquier intento de fuga o destrucción de pruebas. La identificación de los aprehendidos: tres mujeres; N. S. D., N. A. C. e I. A. C.— y cuatro hombres —C. M. C., A. E. S., S. R. y A. A. O, y todos quedaron señalados como presuntos integrantes de la red de distribución barrial de drogas.
Los secuestros
Durante las requisas, los pesquisas Antinarcóticos de la PDI encontraron y secuestraron 615.550 pesos en efectivo, 23 teléfonos celulares, envoltorios con cocaína y diversos elementos de fraccionamiento y consumo: platos de vidrio, cucharas, pipas de metal, recortes de nylon, cuchillos, bicarbonato de sodio y anotaciones manuscritas que darían cuenta de la contabilidad de la organización. También se secuestró un picador metálico y otros objetos utilizados para la preparación de dosis.
Ley Antinarcóticos N° 14.239
Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, los siete principales investigados aprehendidos y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, que hicieron lo propio con el fiscal MPA Persello. A su vez, Persello, ordenó que todos los aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239 y por la normativa vigente de comercialización de estupefacientes.
Colaboración operativa policial
En el operativo fueron convocados y participaron equipos de apoyo de Grupos de Irrupción de las Unidades Regionales de los departamentos XI Las Colonias, XII 9 de Julio, XIII San Cristóbal y XVI San Justo, que brindaron cobertura y aseguraron cada perímetro durante las acciones.