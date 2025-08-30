San Javier: la PDI desarticuló una red de microtráfico, apresaron a siete personas y les secuestraron drogas

Sucedió en cinco allanamientos simultáneos. La Policía de Investigaciones apresó a tres mujeres y a cuatro hombres sospechados de comercializar drogas. También secuestraron dinero en efectivo, celulares y estupefacientes.

El amanecer del viernes sorprendió al barrio Reubicados y a zonas aledañas de San Javier con un fuerte despliegue policial. Con órdenes de allanamientos en mano y bajo un riguroso plan de irrupción, agentes de la Policía de Investigaciones ( PDI ) ingresaron en las distintas viviendas señaladas como epicentro de maniobras vinculadas al microtráfico .

La investigación previa

El caso se gestó tras reiteradas denuncias de vecinos que alertaban sobre la actividad narco en la zona. A partir de esas voces, el área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones PDI y por orden judicial, puso en marcha tareas de análisis criminal que incluyeron vigilancia discreta, entrevistas, filmaciones e incluso intervenciones telefónicas. El trabajo permitió reconstruir el modus operandi de los investigados, identificar a cada uno de ellos y ubicar sus domicilios.

Los procedimientos en San Javier

Al despuntar el día, personal del Departamento Operativo de Investigación Región I de San Javier desplegó cinco allanamientos en simultáneo. En cada irrupción se repitió la misma postal: puertas forzadas, órdenes de requisa leídas en voz alta y agentes ocupando cada rincón de las viviendas para evitar cualquier intento de fuga o destrucción de pruebas. La identificación de los aprehendidos: tres mujeres; N. S. D., N. A. C. e I. A. C.— y cuatro hombres —C. M. C., A. E. S., S. R. y A. A. O, y todos quedaron señalados como presuntos integrantes de la red de distribución barrial de drogas.

Los secuestros

Durante las requisas, los pesquisas Antinarcóticos de la PDI encontraron y secuestraron 615.550 pesos en efectivo, 23 teléfonos celulares, envoltorios con cocaína y diversos elementos de fraccionamiento y consumo: platos de vidrio, cucharas, pipas de metal, recortes de nylon, cuchillos, bicarbonato de sodio y anotaciones manuscritas que darían cuenta de la contabilidad de la organización. También se secuestró un picador metálico y otros objetos utilizados para la preparación de dosis.

Ley Antinarcóticos N° 14.239

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, los siete principales investigados aprehendidos y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, que hicieron lo propio con el fiscal MPA Persello. A su vez, Persello, ordenó que todos los aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239 y por la normativa vigente de comercialización de estupefacientes.

Colaboración operativa policial

En el operativo fueron convocados y participaron equipos de apoyo de Grupos de Irrupción de las Unidades Regionales de los departamentos XI Las Colonias, XII 9 de Julio, XIII San Cristóbal y XVI San Justo, que brindaron cobertura y aseguraron cada perímetro durante las acciones.