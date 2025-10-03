Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Los jóvenes de 24 y 26 años fueron trasladados a distintos hospitales de Santa Fe; el mayor presenta traumatismo de cráneo.

El violento choque dejó como saldo a los dos conductores en estado reservado

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este jueves en la ciudad de Santa Fe dejó como saldo a dos motociclistas gravemente heridos. El siniestro se produjo minutos después de las 18 en la intersección de Regimiento 12 de Infantería y Gobernador Freyre , en el barrio Nueva Pompeya .

Por causas que son materia de investigación, colisionaron violentamente dos motocicletas conducidas por jóvenes de 24 y 26 años . Como consecuencia del impacto, ambos sufrieron lesiones de consideración y debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

El motociclista de 24 años fue derivado al Hospital Iturraspe, donde los médicos diagnosticaron traumatismos y cortes múltiples. En tanto, el joven de 26 fue ingresado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en el shockroom para pacientes críticos con traumatismo encefalocraneano y en estado delicado.

accidente motos 2 El violento choque dejó como saldo a los dos conductores en estado reservado gentileza

Denuncia y operativo policial

Vecinos de la zona dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de móviles policiales. Efectivos de Orden Público y de Cuerpos se encargaron de preservar la escena, asistir a los heridos hasta la llegada de las ambulancias e identificar a testigos.

Además, se constató la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas que habrían registrado el momento del choque y que serán clave para determinar responsabilidades.

Investigación en marcha

La novedad fue informada a la Unidad Regional I La Capital, que puso en conocimiento al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó un informe médico actualizado de ambos heridos, toma de declaraciones a testigos además del secuestro de imágenes de videovigilancia de la zona. Por otro lado la realización de peritajes criminalísticos estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

• LEER MÁS: Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada