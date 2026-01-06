Uno Santa Fe | Información General | Paraná

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

El sangriento episodio en el balneario Municipal de Paraná sucedió el domingo y quedó registrado en un video. Una discusión terminó con un herido.

6 de enero 2026 · 11:11hs
El sangriento hecho sucedió en el balneario Municipal de Paraná.

Reporte 100.7

El sangriento hecho sucedió en el balneario Municipal de Paraná.

Un violento episodio sacudió la tarde de este domingo, cerca de las 16.30, en la playa del balneario Municipal de Paraná, cuando una feroz pelea entre dos hombres, con la intervención de varias mujeres, terminó de la peor manera: un masculino resultó apuñalado en el tórax.

Embed

El sangriento hecho en Paraná

El hecho ocurrió ante la mirada atónita de decenas de personas que disfrutaban de la jornada en el balneario, indicó Reporte 100.7.

Pelea en el balneario Municipal
Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado.

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado.

Por motivos que aún se tratan de establecer, la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla a golpes, y en medio del caos uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó a la víctima.

Según se pudo observar en el video que circula en las redes sociales, el momento del ataque quedó registrado y se ve con claridad cuando el hombre recibe el puntazo en el pecho, generando escenas de desesperación, gritos y corridas en plena playa.

Minutos después, intervino personal policial, que trabajó en el lugar para controlar la situación, identificar a los involucrados y dar inicio a las actuaciones correspondientes. El herido fue asistido y se aguarda información oficial sobre su estado de salud.

Paraná Balneario Municipal Pelea
Noticias relacionadas
El sangriento hecho sucedió en el balneario Municipal de Paraná.

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Mateando, el paseo comercial en el marco de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se llevará adelante desde el 5 al 8 de febrero en Sala Mayo

Mateando: la Municipalidad de Paraná abrió las postulaciones

El primer encuentro se realizará el viernes 9 de enero, desde las 20 horas, en el Parque Lineal Sur de Paraná, con entrada libre y gratuita. Habrá patio Gastronómico y Feria de Emprendedores. La agenda completa

Paraná: inician los Festivales Populares con nutrida agenda

Empresarios cordobeses lanzarán un servicio de combis diferencial entre Paraná y Santa Fe, alternativo al servicio de trasnporte interurbano

Paraná - Santa Fe: lanzarán servicio diferencial de transporte

Lo último

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Último Momento
Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

Ovación
CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe