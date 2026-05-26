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Intensifican la búsqueda de Ezpeleta: rastrillaje en la Setúbal tras el hallazgo de su auto en el Oroño

Carlos María Ezpeleta desapareció en la madrugada de este martes tras salir de su casa en barrio Guadalupe. Su auto fue hallado sin ocupantes y con las balizas encendidas sobre el viaducto Oroño. Prefectura y la Policía de Santa Fe rastrillan la zona.

26 de mayo 2026 · 19:34hs
Misterio por la desaparición de Carlos María Ezpeleta: salió de Guadalupe a la madrugada y no regresó.

Misterio por la desaparición de Carlos María Ezpeleta: salió de Guadalupe a la madrugada y no regresó.

La ciudad de Santa Fe se encuentra bajo una profunda consternación y en máxima alerta. Fuerzas policiales y de seguridad federal desplegaron un urgente operativo de rastrillaje para dar con el paradero de Carlos María Ezpeleta, un vecino de 79 años que desapareció durante las primeras horas de este martes.

La principal hipótesis de preocupación se activó luego de que su automóvil fuera localizado en plena madrugada, estacionado y vacío, sobre la estructura del Puente Oroño.

De acuerdo con la reconstrucción y la información suministrada por sus familiares directos, Ezpeleta se retiró de su domicilio particular —ubicado en calle Llerena al 1.600, en jurisdicción de barrio Guadalupe— en una franja horaria estimada entre las 3 y las 5 de la mañana. Desde ese instante, el hombre perdió total contacto con su entorno.

LEER MÁS: Intensa búsqueda de un hombre de 79 años: encontraron su auto abandonado sobre el Puente Oroño

Misterio en el viaducto: balizas encendidas y coche vacío

El cuadro de sospechas y angustia se aceleró cuando una patrulla vial detectó la presencia de un Peugeot 308 color gris plata detenido de forma anómala sobre el viaducto interurbano, en la mano que ingresa hacia el centro de la capital santafesina.

El vehículo presentaba una serie de particularidades que llamaron la atención de los agentes:

Estado: estaba completamente sin ocupantes.

Señalización: tenía las luces balizas de emergencia encendidas.

Logística: el coche permaneció obstruyendo parcialmente la calzada hasta que, alrededor de las 6:20, una grúa de la Secretaría de Control de la Municipalidad procedió a removerlo de la carpeta asfáltica para normalizar el flujo vehicular y depositarlo en el corralón municipal bajo custodia de los peritos.

Investigación judicial y análisis de cámaras

Frente al hallazgo del auto, la familia del adulto mayor se presentó de forma inmediata en la sede de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional I para asentar la denuncia formal de paradero. El trámite administrativo disparó el protocolo de búsqueda de personas de manera automática.

La causa judicial quedó radicada en la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Como primera medida de contingencia, los fiscales ordenaron la intervención de los buzos y las embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina, quienes iniciaron un rastreo sobre el espejo de agua de la laguna Setúbal y zonas de islas lindantes.

En paralelo, especialistas informáticos de la policía analizan los soportes de almacenamiento y los domos de las cámaras de seguridad públicas y privadas distribuidas en los accesos al puente Oroño, con la meta de identificar el trayecto previo del Peugeot y corroborar si el conductor viajaba en soledad.

Canales de comunicación para aportar datos

Tanto las dependencias de seguridad como el círculo íntimo del hombre de 79 años apelaron de manera desesperada a la solidaridad ciudadana de quienes hayan circulado por la zona del puente en la madrugada del martes.

Contacto urgente: Cualquier persona que disponga de datos precisos o imágenes de cámaras de tableros vehiculares puede comunicarse de forma anónima al teléfono celular 3424471299, marcar la línea de emergencias 911 o reportar el hallazgo en la comisaría o destacamento policial más cercano a su posición.

Ezpeleta búsqueda auto abandonado viaducto Oroño
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