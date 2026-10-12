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Alberto Fernández: "Si le hubiera hecho caso a Cristina, Argentina hubiera estallado en mil pedazos"

El ex mandatario planteó: “Si te piden que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no?”.

12 de octubre 2026 · 19:25hs
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Alberto Fernández: Si le hubiera hecho caso a Cristina

Alberto Fernández: "Si le hubiera hecho caso a Cristina, Argentina hubiera estallado en mil pedazos"

El ex mandatario Alberto Fernández volvió a hablar sobre su gestión entre 2019 y 2023 y una vez más apuntó contra la ex vicepresidenta: "Si le hubiera hecho caso a Cristina (Kirchner), hubiera volado todo por los aires".

"Era una vicepresidenta con un peso muy importante sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas", remarcó el ex mandatario.

"¿Hubieras cambiado algo en los acuerdos o en el pacto político que tuviste que podría haber mejorado la gobernanza?", le preguntó el youtuber argentino Joaco Santos, a lo que el ex jefe de Estado respondió: "No, creo que si cada uno hubiera entendido el rol que tenía hubiera sido más fácil".

"Pero ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal, ¿no? . Si te piden eso, algo está mal", enfatizó y contó que le decían: "No le hace caso a Cristina, no la escuchó a Cristina".

"Si hubiera hecho lo que Cristina decía capaz que estabamos muy mal", aseveró.

E insistió: "Claro, si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, capaz hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos".

"Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo, capaz hubiera volado todo por los aires, creo que es lo que seguramente hubiera pasado", insistió.

Y planteó: "¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba?. Hubiéramos caído en default con el Fondo Monetario y hubiéramos quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial".

No es la primera vez que Alberto Fernández arremete contra Cristina Kirchner. En mayo de 2022, el ex presidente cuestionó la mirada económica de la vicepresidenta al sostener que sus críticas no tenían en cuenta las dificultades que los argentinos debieron afrontar durante la pandemia de Covid-19.

Luego en 2023 criticó lo que definió como un estilo personalista de conducción política y admitió que no se sintió acompañado por ella durante su gestión al frente del país.

Alberto Cristina Argentina
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