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Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

La Provincia reintegró saldos a favor a 2.043 contribuyentes durante los primeros nueve meses de 2026. Desde la puesta en marcha del mecanismo, las devoluciones superan los $10.652 millones.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de octubre 2026 · 11:39hs
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Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe devolvió $7.137,7 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos a 2.043 contribuyentes de sectores productivos durante los primeros nueve meses de 2026.

Las restituciones, realizadas a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), se concretaron mediante depósitos directos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Solo durante septiembre, 279 contribuyentes recibieron $1.107 millones correspondientes a saldos a favor.

Desde la implementación del mecanismo, la Provincia lleva reintegrados $10.652,8 millones a 3.403 contribuyentes. La herramienta permite recuperar recursos que habían quedado acumulados como saldos a favor del impuesto.

Devoluciones entre Santa Fe y CABA

Durante septiembre también se registraron nuevas solicitudes en el marco del Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), que permite gestionar devoluciones de saldos a favor de Ingresos Brutos entre Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese mes, 27 contribuyentes de CABA solicitaron la devolución de $99,4 millones en Santa Fe, mientras que 21 contribuyentes santafesinos gestionaron devoluciones por $81,5 millones en la Ciudad de Buenos Aires.

En total, fueron 48 solicitudes por más de $181 millones entre ambas jurisdicciones.

Desde la puesta en marcha del convenio, 350 contribuyentes tramitaron devoluciones por un total de $1.247 millones.

El mecanismo busca simplificar los trámites y agilizar la recuperación de los saldos a favor, evitando que los contribuyentes tengan que realizar gestiones por separado ante cada administración tributaria.

Ingresos Brutos Santa Fe contribuyentes
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